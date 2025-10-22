Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа

$41.760.03
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
Трампа не интересует территориальный исход в войне РФ против Украины - The Wall Street Journal
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
Имела бы символическое значение: Кислица провел параллели между встречей Трампа и Путина в Будапеште и событиями 1956 года
СБУ уничтожила два легкомоторных самолета врага, перехватывавших украинские дальнобойные дроныVideo
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого домаVideo
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Венгрия
Белый дом
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Фильм

Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Народные депутаты Верховной Рады Украины завершили рассмотрение поправок к Государственному бюджету на 2026 год, обработав 3276 из 3339 поданных предложений. Завтра состоится голосование за предложения к Бюджету 2026 в целом.

Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа

Во вторник, 21 октября, народные депутаты Верховной Рады Украины работали почти до начала комендантского часа. Парламент завершил рассмотрение поправок к Государственному бюджету на 2026 год, обработав 3276 из 3339 поданных предложений. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

23:48. На сегодня рассмотрение поправок в Бюджет 2026 закончили. Прошли 3276-ю из 3339-ти поправок.

- написал он в своем Telegram.

По его словам, в среду, 22 октября в 10:30 будет голосование в такой последовательности:

  • На учет за поправку Разумкова о продлении льгот на электрокары на 1 год;
    • 62 поправки, которые учтены уже Комитетом и будут ставить на подтверждение. Там на каждую нужно 226+;
      • Голосование за предложения к Бюджету 2026 в целом.

        "Если последнее голосование наберет 226+ голосов, то будет считаться, что Бюджет 2026 принят в целом", - добавил Железняк.

        Напомним

        Ранее сообщалось, что около 40 народных депутатов продолжают рассмотрение поправок к законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Было рассмотрено около 50 поправок из более чем 3 тысяч поданных, не набравших необходимого количества голосов из-за отсутствия большинства.

        Вита Зеленецкая

