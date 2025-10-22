Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа
Киев • УНН
Народные депутаты Верховной Рады Украины завершили рассмотрение поправок к Государственному бюджету на 2026 год, обработав 3276 из 3339 поданных предложений. Завтра состоится голосование за предложения к Бюджету 2026 в целом.
Во вторник, 21 октября, народные депутаты Верховной Рады Украины работали почти до начала комендантского часа. Парламент завершил рассмотрение поправок к Государственному бюджету на 2026 год, обработав 3276 из 3339 поданных предложений. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
23:48. На сегодня рассмотрение поправок в Бюджет 2026 закончили. Прошли 3276-ю из 3339-ти поправок.
По его словам, в среду, 22 октября в 10:30 будет голосование в такой последовательности:
- На учет за поправку Разумкова о продлении льгот на электрокары на 1 год;
- 62 поправки, которые учтены уже Комитетом и будут ставить на подтверждение. Там на каждую нужно 226+;
- Голосование за предложения к Бюджету 2026 в целом.
"Если последнее голосование наберет 226+ голосов, то будет считаться, что Бюджет 2026 принят в целом", - добавил Железняк.
Напомним
Ранее сообщалось, что около 40 народных депутатов продолжают рассмотрение поправок к законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Было рассмотрено около 50 поправок из более чем 3 тысяч поданных, не набравших необходимого количества голосов из-за отсутствия большинства.
