Правки до держбюджету-2026: Верховна Рада працювала майже до комендантської години
Київ • УНН
Народні депутати Верховної Ради України завершили розгляд поправок до Державного бюджету на 2026 рік, опрацювавши 3276 із 3339 поданих пропозицій. Завтра відбудеться голосування за пропозиції до Бюджету 2026 в цілому.
У вівторок, 21 жовтня, народні депутати Верховної Ради України працювали майже до початку комендантської години. Парламент завершив розгляд поправок до Державного бюджету на 2026 рік, опрацювавши 3276 із 3339 поданих пропозицій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
23:48. На сьогодні розгляд правок у Бюджет 2026 закінчили. Пройшли 3276-м з 3339-ти правок.
За його словами, у середу, 22 жовтня о 10:30 буде голосування у такий послідовності:
- На врахування за правку Разумкова про продовження пільг на електрокари на 1 рік;
- 62 правки, які враховані вже Комітетом і будуть ставити на підтвердження. Там на кожну треба 226+;
- Голосування за пропозиції до Бюджету 2026 в цілому.
"Якщо останнє голосування набере 226+ голосів, то буде вважатися, що Бюджет 2026 прийнято в цілому", - додав Железняк.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що близько 40 народних депутатів продовжують розгляд поправок до законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Було розглянуто близько 50 правок із понад 3 тисяч поданих, що не набрали необхідної кількості голосів через відсутність більшості.
