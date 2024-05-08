Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении

Верховная Рада Украины доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении (№ 9212). Об этом сообщили в Комитете социальной политики, передает УНН.

Детали

Отмечается что поддержка депутатским корпусом трансформации пенсионного обеспечения граждан Украины путем создания системы дополнительных пенсионных накоплений увеличивается.

Мы все, во всех партиях говорили о том, что надо менять пенсионное обеспечение граждан. Мы понимаем, что это сверхсложный вопрос. Но если мы не будем двигаться, то мы ничего и не сделаем, - отметил главный автор законопроекта, народный депутат Украины Давид Арахамия

Соавтор законопроекта и Председатель Комитета Галина Третьякова аргументировала важность внедрения накопительной пенсионной системы в Украине.

Необходимо хорошо осознавать, что у нас 10,2 миллиона человек, которые являются пенсионерами, при имеющихся 32 или 35 миллионов граждан, проживающих на территории Украины. И солидарная система не способна выдержать такую нагрузку, - заголосила глава Комитета

Справочно

26 апреля 2023 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов принял решение рекомендовать парламенту включить в повестку дня сессии и принять за основу проект Закона о накопительном пенсионном обеспечении под рег. №9212.

В мае некоторым категориям пенсионеров увеличат выплаты: кого это коснется