Верховна Рада доопрацює законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення

Верховна Рада України доопрацює законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення (№ 9212). Про це повідомили у Комітеті соціальної політики, передає УНН.

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Зазначається що підтримка депутатським корпусом трансформації пенсійного забезпечення громадян України шляхом створення системи додаткових пенсійних накопичень збільшується.

Ми всі, в усіх партіях казали про те, що треба змінювати пенсійне забезпечення громадян. Ми розуміємо, що це надскладне питання. Але якщо ми не будемо рухатися, то ми нічого і не зробимо, —

Співавторка законопроєкту та Голова Комітету Галина Третьякова аргументувала важливість впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні.

Необхідно добре усвідомлювати, що у нас 10,2 мільйона осіб, які є пенсіонерами, при наявних 32 або 35 мільйонів громадян, які проживають на території України. І солідарна система не здатна витримати таке навантаження, —