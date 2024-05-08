Верховна Рада доопрацює законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення
Київ • УНН
Верховна Рада України доопрацює законопроект про запровадження накопичувальної пенсійної системи для забезпечення додаткових пенсійних накопичень для громадян України.
Верховна Рада України доопрацює законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення (№ 9212). Про це повідомили у Комітеті соціальної політики, передає УНН.
Деталі
Зазначається що підтримка депутатським корпусом трансформації пенсійного забезпечення громадян України шляхом створення системи додаткових пенсійних накопичень збільшується.
Ми всі, в усіх партіях казали про те, що треба змінювати пенсійне забезпечення громадян. Ми розуміємо, що це надскладне питання. Але якщо ми не будемо рухатися, то ми нічого і не зробимо, —
Співавторка законопроєкту та Голова Комітету Галина Третьякова аргументувала важливість впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні.
Необхідно добре усвідомлювати, що у нас 10,2 мільйона осіб, які є пенсіонерами, при наявних 32 або 35 мільйонів громадян, які проживають на території України. І солідарна система не здатна витримати таке навантаження, —
Довідково
26 квітня 2023 року Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів прийняв рішення рекомендувати парламенту включити до порядку денного сесії та прийняти за основу проєкт Закону про накопичувальне пенсійне забезпечення за реєстр. №9212.
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