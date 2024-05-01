У травні деяким категоріям пенсіонерів збільшать виплати: кого це торкнеться
Київ • УНН
У травні збільшаться пенсійні виплати для пенсіонерів, яким протягом цього місяця виповнюється 70, 75 та 80 років.
Відповідно до постанови Кабміну у травні збільшаться пенсійні виплати для пенсіонерів, яким протягом цього місяця виповнюється 70, 75 та 80 років, передає УНН.
У травні перерахунок пенсій торкнеться лише цих громадян і лише за умови, що пенсія у людини не вища за 10 340,35 грн.
Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:
- особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;
- особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;
- особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.
Додамо
У квітні 2024 року підвищення пенсій торкнулося громадян старших за 65 років, які мають повний стаж, та провели автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.
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