В мае некоторым категориям пенсионеров увеличат выплаты: кого это коснется

Согласно постановлению Кабмина в мае увеличатся пенсионные выплаты для пенсионеров, которым в течение этого месяца исполняется 70, 75 и 80 лет, передает УНН.

В мае перерасчет пенсий коснется только этих граждан и только при условии, что пенсия у человека не выше 10 340,35 грн.

Возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста - в размере до 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста - в размере до 456 грн;



лицам, которым исполнилось 80 лет и более, - в размере до 570 грн.



Добавим

В апреле 2024 года повышение пенсий коснулось граждан старше 65 лет, которые имеют полный стаж, и провели автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

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