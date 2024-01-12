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Украинские граждане за рубежом, при достижении пенсионного возраста, смогут оформить пенсию дистанционно: инструкция

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 09:50  •  5848 просмотра

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Украинские пенсионеры за рубежом теперь могут оформить пенсию онлайн, используя портал Пенсионного фонда и цифровую аутентификацию, такую как "ДіяПідпис".

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, в том числе и те граждане, которые сейчас находятся за рубежом, могут оформить пенсию без личного обращения в органы Пенсионного фонда. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины, передает УНН.

Детали

Оформление пенсии удаленно предусматривает следующие шаги:

1) На веб-портале электронных услуг  ПФУ необходимо выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии" и ознакомиться с информацией на экране, - затем нажать "Вход".

2) Далее войти нужно в личный кабинет, что можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Как получить КЭП онлайн и бесплатно - смотрите здесь.

Войти можно также с помощью ДействиеПодписи.

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3) Следующие шаги после входа в кабинет:

 3.1) В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Дайте согласие на дистанционное информирование - выберите удобный способ получения уведомлений, чтобы знать о статусе своего заявления. Нажмите "Продолжить" и выберите вид пенсии, которую будете получать.

3.2) Заполните анкету-опрос и поставьте отметку о предоставлении согласия на передачу и обработку персональных данных.

3.3) Приложит скан-копии необходимых документов (с их перечнем вы ознакомились перед формированием заявления).

3.4) На экране появится полная форма заявления о назначении пенсии - проверьте все данные. В случае необходимости - отредактируйте их.

3.5) Нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Дополнение

Согласно информации Минсоцполитики, заявление о назначении пенсии обработают в течение 10 дней, а по результатам рассмотрения гражданин получит уведомление выбранным вами способом  (см. п.3.1).

Напомним,

В 2024 году, по предварительному расчету примерный размер индексации пенсии составит 13%. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Общество
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