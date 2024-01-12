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Українські громадяни за кордоном, при досягненні пенсійного віку, зможуть оформити пенсію дистанційно: інструкція

Київ • УНН

 • 83209 перегляди

Українські пенсіонери за кордоном тепер можуть оформити пенсію онлайн, використовуючи портал Пенсійного фонду та цифрову автентифікацію, таку як "ДіяПідпис".

Українці, що досягли пенсійного віку, зокрема й ті громадяни, які наразі знаходяться за кордоном, можуть оформити пенсію без особистого звернення до органів Пенсійного фонду. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України, передає УНН.

Деталі

Оформлення пенсії віддалено передбачає наступні кроки:

1) На вебпорталі електронних послуг  ПФУ необхідно обрати вкладку "Заява про призначення пенсії" та ознайомитися з інформацією на екрані, - потім натиснути "Вхід".

2) Далі увійти потрібно до особистого кабінету, що можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Як отримати КЕП онлайн і безоплатно – дивіться тут.

Увійти можна також за допомогою ДіяПідпису.

У 2024 році Україна потребуватиме 42 млрд доларів міжнародної допомоги – МВФ

3) Наступні кроки після входу до кабінету:

 3.1) У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Дайте згоду на дистанційне інформування – оберіть зручний спосіб отримання повідомлень, щоби знати про статус своєї заяви. Натисніть "Продовжити" та оберіть вид пенсії, яку будете отримувати.

3.2) Заповніть анкету-опитування та поставте позначку про надання згоди на передачу й обробку персональних даних.

3.3) Долучить скан-копії необхідних документів (із їхнім переліком ви ознайомилися перед формуванням заяви).

3.4) На екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії – перевірте усі дані. У разі потреби – відредагуйте їх.

3.5) Натисніть кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

Доповнення

Згідно з інформацією Мінсоцполітки, заяву про призначення пенсії опрацюють упродовж 10 днів, а за результатами розгляду громадянин отримає повідомлення в обраний вами спосіб  (див. п.3.1).

Нагадаємо

У 2024 році, за попереднім розрахунком приблизний розмір індексації пенсії становитиме 13%. Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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