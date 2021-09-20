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Веревский попытается завтра через суд снять арест з земли "Агродома" и лишить семью покойного Давыденко активов

Веревский попытается завтра через суд снять арест з земли "Агродома" и лишить семью покойного Давыденко активов

Киев  •  УНН

 • 17457 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине продолжается спор за агрокомпанию “Агродом”, которая два десятка лет принадлежала семье покойного нардепа Валерия Давыденка и только после его смерти в прошлом году сомнительным образом оказалась под управлением людей Андрея Веревского. Завтра Северный хозяйственный апелляционный суд в Киеве рассмотрит вопрос об аресте спорных активов, сообщает УНН.

Заслушивания дела 927/481/21 назначено на 12.40. В тройке судей Каролина Тарасенко, Ирина Ионникова и Сергей Станик.

Отмечается, что дело слушается по иску Валентины Давыденко, матери Валерия и некогда 100% бенефициара агрокомпании “Агродом”. Она требует от структур и людей Веревского, а именно КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” вернуть 24,9% акций “Агродома”, которые КУА получило по договору-купле продажи, который Давыденко не подписывала и деньги за якобы продажу своих акций не получала.

Помимо того, что дело заслушивается по существу предъявленных Давыденко претензий, в рамках дела также принимаются меры обеспечения. На данный момент одной из такой мер является арест земли, которая находится в пользовании у “Агродома”.

Ранее уже отмечалось, что сразу после установления контроля над “Агродомом” люди Веревского создали полный клон этой компании, добавив незначительную точку в конце названия и получили “Агродом.”. На компанию-клон они начали перетягивать договора аренды земли с паевиками, фактически разрушая ядро бизнеса “Агродома”. Эта ситуация обратила на себя внимание многих публичных деятелей, включая политиков и общественных организаций. В Лиге Антитраста схему назвали попыткой рейдерства.

Пока действует судебный запрет на распоряжение этой землей, это намного усложняет рейдерские действия, что не устраивает Андрея Веревского и его представителей, которые пытаются снять эти аресты.

Завтра 21 сентября представители Веревского будут пытаться в очередной раз снять аресты, чтоб продолжить свой умысел на завладение активами семьи покойного Валерия Давыденко. Параллельно действия Веревского и его людей изучают правоохранители, которые тоже склоняются к тому, что все это напоминает схему рейдерства.

Справка

Андрей Веревский — основатель агрохолдинга “Кернел”, который в частности является крупнейшим в Украине производителем масла (Чумак, Щедрый дар, Стожар). По версии издания Фокус, Веревский занимает 25-е место в рейтинге самых богатых украинцев с капиталом в 435 млн долларов.

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