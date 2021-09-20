Веревский попытается завтра через суд снять арест з земли "Агродома" и лишить семью покойного Давыденко активов

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине продолжается спор за агрокомпанию “Агродом”, которая два десятка лет принадлежала семье покойного нардепа Валерия Давыденка и только после его смерти в прошлом году сомнительным образом оказалась под управлением людей Андрея Веревского. Завтра Северный хозяйственный апелляционный суд в Киеве рассмотрит вопрос об аресте спорных активов, сообщает УНН.