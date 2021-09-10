Створити компанію-клон і знищити бізнес конкурента: у Лізі Антитрасту розповіли про агресивну атаку "Кернел" на "Агродім"

Там пояснили, що ситуацію ускладнює той факт, що компанії не вважаються конкурентами в розумінні закону.

“З огляду на те, що мова йде про корпоративну війну між „Кернел“ і „Агродім“, створення клону може бути цікавим для „Кернел“ з метою захоплення земельного банку і активів „Агродом“, якщо корпоративна війна буде програна. „Кернел“ навряд чи цікавить сам бренд АГРОДІМ, його логотипи, позначення і таке інше.

І про реальну конкуренцію між „Агродім“ і „Агродім.“ не доводиться говорити. У розумінні Закону України „Про захист економічної конкуренції“ Агродім (без крапки) і Агродім (з крапкою) пов’язані між собою відносинами контролю, оскільки в них директором є одне і те ж обличчя, а тому ці суб’єкти господарювання навряд чи можуть вважатися конкурентами. Тим більше, що вони здійснюють діяльність на різних ринках. Йдеться, швидше за все, про рейдерське захоплення, яким повинні займатися вже правоохоронні органи”, — прокоментували у Лізі Антитрасту.

Але навіть в такому випадку шкідників можна протистояти. У Лізі Антитрасту навели приклад судового спору між двома схожими за назвою компаніями, в результаті якого “клону” заборонили існувати. Мова про компанії “Юнайтед Енерджи” і “Юнайтед Енерджі”.

У матеріалах судової суперечки міститься посилання на норми законодавства, якими прямо заборонено реєструвати схожі назви компаній.

“Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є, зокрема, наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися (частина перша статті 27 Закону № 755)”, — зазначено в рішенні суду, яким заборонено клону продовжувати свою діяльність під схожою назвою.