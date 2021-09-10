Создать компанию-клон и уничтожить бизнес конкурента: в Лиге Антитраста рассказали об агрессивной атаке "Кернел" на "Агродом"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В мае этого года в Реестре юрлиц появилась компания ООО СГ “Агродом.”, связанная с “Кернел” Андрея Веревского. Это компания точь в точь дублировала существующую уже 18 лет черниговскую компанию “Агродом” семьи покойного нардепа Валерия Давыденко с одной только разницей, что в название компании — клона добавили незаметную точку. При этом учредители компаний оказались разными, а вот директор — один. Сразу после создания клон начал перетягивать на себя договора аренды земли с паевиками, уверяя последних что “Агродом.” и “Агродом” — одно целое. О том, как противостоять такой схеме рейдерства и почему молчит АМКУ УНН рассказали в Лиге Антитраста.
Там объяснили, что ситуацию усложняет тот факт, что компании не считаются конкурентами в понимании закона.
“Учитывая, что речь идет о корпоративной войне между „Кернел“ и „Агродом“, создание клона может быть интересным для „Кернел“ с целью захвата земельного банка и активов „Агродом“, если корпоративная война будет проиграна. „Кернел“ вряд ли интересует сам бренд АГРОДОМ, его логотипы, обозначения и тому подобное.
И о реальной конкуренции между „Агродом“ и „Агродом.“ не приходится говорить. В понимании Закона Украины „О защите экономической конкуренции“ Агродом (без точки) и Агродом (с точкой) связаны между собой отношениями контроля, поскольку в них директором является одно и то же лицо, а потому эти субъекты хозяйствования вряд ли могут считаться конкурентами. Тем более, что они осуществляют деятельность на разных рынках. Речь идет, скорее всего, о рейдерском захвате, которым должны заниматься уже правоохранительные органы”, — прокомментировали в Лиге Антитраста.
Но даже в таком случае вредителям можно противостоять. В Лиге Антитраста привели пример судебного спора между двумя схожими по названию компаниями, в результате которого “клону” запретили существовать. Речь о компаниях “Юнайтед Енерджи” и “Юнайтед Енерджі”.
В материалах судебного спора содержится ссылка на нормы законодательства, которыми прямо запрещено регистрировать схожие названия компаний.
“Основаниями для отказа в проведении государственной регистрации юридического лица является, в частности, наличие в Едином государственном реестре наименования, тождественного наименованию юридического лица, которое намеревается зарегистрироваться (часть первая статьи 27 Закона № 755)”, — указано в решении суда, которым запрещено клону продолжать свою деятельность под схожим названием.