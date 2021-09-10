Создать компанию-клон и уничтожить бизнес конкурента: в Лиге Антитраста рассказали об агрессивной атаке "Кернел" на "Агродом"

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В мае этого года в Реестре юрлиц появилась компания ООО СГ “Агродом.”, связанная с “Кернел” Андрея Веревского. Это компания точь в точь дублировала существующую уже 18 лет черниговскую компанию “Агродом” семьи покойного нардепа Валерия Давыденко с одной только разницей, что в название компании — клона добавили незаметную точку. При этом учредители компаний оказались разными, а вот директор — один. Сразу после создания клон начал перетягивать на себя договора аренды земли с паевиками, уверяя последних что “Агродом.” и “Агродом” — одно целое. О том, как противостоять такой схеме рейдерства и почему молчит АМКУ УНН рассказали в Лиге Антитраста.