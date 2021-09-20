Веревський спробує завтра через суд зняти арешт із землі "Агродому" і позбавити сім'ю покійного Давиденка активів

Заслуховування справи 927/481/21 призначено на 12.40. У трійці суддів Кароліна Тарасенко, Ірина Іоннікова і Сергій Станік.

Зазначається, що справа слухається за позовом Валентини Давиденко, матері Валерія і колись 100% бенефіціара агрокомпанії “Агродом”. Вона вимагає від структур і людей Веревського, а саме КУА “Прогресивні інвестиційні стратегії” повернути 24,9% акцій “Агродома”, які КУА отримало за договором-купівлі продажу, який Давиденко не підписувала і гроші за нібито продаж своїх акцій не отримувала.

Крім того, що справа заслуховується по суті пред’явлених Давиденко претензій, в рамках справи також вживаються заходи забезпечення. На даний момент одним з таких заходів є арешт землі, яка знаходиться в користуванні у “Агродому”.

Раніше вже зазначалося, що відразу після встановлення контролю над “Агродомом” люди Веревського створили повний клон цієї компанії, додавши незначну крапку в кінці назви і отримали “Агродом.”. На компанію-клон вони почали перетягувати договору оренди землі з пайовиками, фактично руйнуючи ядро бізнесу “Агродому”. Ця ситуація звернула на себе увагу багатьох публічних діячів, включаючи політиків і громадських організацій. У Лізі Антитрасту схему назвали спробою рейдерства.

Поки діє судова заборона на розпорядження цією землею, це набагато ускладнює рейдерські дії, що не влаштовує Андрія Веревського і його представників, які намагаються зняти ці арешти.

Завтра 21 вересня представники Веревського намагатимуться в черговий раз зняти арешти, щоб продовжити свій умисел на заволодіння активами сім’ї покійного Валерія Давиденко. Паралельно дії Веревського і його людей вивчають правоохоронці, які теж схиляються до того, що все це нагадує схему рейдерства.

Довідково

Андрій Веревський — засновник агрохолдингу “Кернел”, який зокрема є найбільшим в Україні виробником олії (Чумак, Щедрий дар, Стожар). За версією видання Фокус, Веревський посідає 25-те місце в рейтингу найбагатших українців з капіталом у 435 млн доларів.