Давиденко проти Веревського: суд наклав кримінальний арешт на майно і землі "Агродому", які розтягували люди "Кернел"

ukru
17 березня, 19:38 • 98581 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 122404 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 178266 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 154652 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 154012 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162197 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179194 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150241 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159388 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176127 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

Окупанти планують вивезти ще понад 4500 українських дітей на “оздоровлення” - ЦНС

17 березня, 20:41 • 16354 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 30937 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 40846 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 22482 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 38724 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 178251 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 160734 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 257611 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 253739 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 381804 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 59593 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 68710 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 66716 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101125 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111238 перегляди
Актуальне
Давиденко проти Веревського: суд наклав кримінальний арешт на майно і землі "Агродому", які розтягували люди "Кернел"

Давиденко проти Веревського: суд наклав кримінальний арешт на майно і землі "Агродому", які розтягували люди "Кернел"

Київ • УНН

 • 24145 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майнові права агропідприємства "Агродім", зокрема земельні ділянки, які перебувають у нього в оренді, повідомляє УНН.

У матеріалах зазначено, що арешт накладено в межах розслідування кримінальної справи за фактом шахрайства та протиправного заволодіння чужим майном.

Йдеться про те, що до 2019 року одноосібним власником агрокомпанії "Агродім" значилася Валентина Давиденко, мати покійного нардепа Валерія Давиденка. Однак після цього якась особа, від імені Давиденко, уклала договори купівлі-продажу частин "Агродому" на користь осіб і компаній Андрія Веревського.

У результаті, 76% частки "Агродому" було переписано на людей Веревського.

Далі управителями Веревського одноосібно були ухвалені рішення щодо передачі майна "Агродому" в іпотеки та застави, а також створено компанію - клон "Агродім.", метою якого було так зване рейдерство землі, яка перебувала в оренді у компанії "Агродім" Давиденко.

"Встановлені досудовим розслідуванням відомості про характер кримінально протиправних дій, кінцевою метою яких є фактичне знищення відповідного майна (у даному випадку - протиправне припинення права оренди ТОВ "СП "Агродім" відповідних земельних ділянок) у достатній мірі обумовлюють необхідність застосування в кримінальному провадженні з метою запобігання можливості його знищення такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а саме майнових (речових) прав, зокрема права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать ТОВ "Агродім" як орендарю на підставі договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, укладених з фізичними особами - орендодавцями", - сказано в рішенні суду.

В цілому суд заарештував землю, яка перебуває в оренді у "Агродім", заборонив "Агродому" проводити будь-які операції з відчуження майна, а державним реєстраторам вносити зміни до реєстрів.

Рішення суду опубліковано 02 вересня і підлягає негайному виконанню.

<

Ухвала Печерського суду from UNNews

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами