Давиденко проти Веревського: суд наклав кримінальний арешт на майно і землі "Агродому", які розтягували люди "Кернел"

У матеріалах зазначено, що арешт накладено в межах розслідування кримінальної справи за фактом шахрайства та протиправного заволодіння чужим майном.

Йдеться про те, що до 2019 року одноосібним власником агрокомпанії "Агродім" значилася Валентина Давиденко, мати покійного нардепа Валерія Давиденка. Однак після цього якась особа, від імені Давиденко, уклала договори купівлі-продажу частин "Агродому" на користь осіб і компаній Андрія Веревського.

У результаті, 76% частки "Агродому" було переписано на людей Веревського.

Далі управителями Веревського одноосібно були ухвалені рішення щодо передачі майна "Агродому" в іпотеки та застави, а також створено компанію - клон "Агродім.", метою якого було так зване рейдерство землі, яка перебувала в оренді у компанії "Агродім" Давиденко.

"Встановлені досудовим розслідуванням відомості про характер кримінально протиправних дій, кінцевою метою яких є фактичне знищення відповідного майна (у даному випадку - протиправне припинення права оренди ТОВ "СП "Агродім" відповідних земельних ділянок) у достатній мірі обумовлюють необхідність застосування в кримінальному провадженні з метою запобігання можливості його знищення такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а саме майнових (речових) прав, зокрема права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що належать ТОВ "Агродім" як орендарю на підставі договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, укладених з фізичними особами - орендодавцями", - сказано в рішенні суду.

В цілому суд заарештував землю, яка перебуває в оренді у "Агродім", заборонив "Агродому" проводити будь-які операції з відчуження майна, а державним реєстраторам вносити зміни до реєстрів.

Рішення суду опубліковано 02 вересня і підлягає негайному виконанню.

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