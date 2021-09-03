Давыденко против Веревского: суд наложил уголовный арест на имущество и земли “Агродома”, которые растаскивали люди “Кернел”

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущественные права агропредприятия “Агродом”, в частности земельные участки, которые находятся у него в аренде, сообщает УНН.

В материалах указано, что арест наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и противоправного завладения чужим имуществом.

Речь о том, что до 2019 года единоличным собственником агрокомпании “Агродом” значилась Валентина Давыденко, мать покойного нардепа Валерия Давыденко. Однако после этого некая особа, от имени Давыденко, заключила договора купли-продажи долей “Агродома” в пользу лиц и компаний Андрея Веревского.

В результате, 76% доли “Агродома” было переписано на людей Веревского.

Далее управителями Веревского единолично были приняты решения по передаче имущества “Агродом” в ипотеки и заставы, а также создано компанию — клон “Агродом.”, целью которого было так называемое рейдерство земли, которая находилась в аренде у компании “Агродом” Давыденко.

“Установленные досудебным расследованием сведения о характере уголовно противоправных действий, конечной целью которых является фактическое уничтожение соответствующего имущества (в данном случае — противоправное прекращения права аренды ООО “СП "Агродом“ соответствующих земельных участков) в достаточной мере обусловливают необходимость применения в уголовном производстве с целью предотвращения возможности его уничтожение такого мероприятия обеспечения уголовного производства как арест имущества, а именно имущественных (вещественных) прав, в частности права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ООО "Агродом“ как арендатору на основании договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, заключенных с физическими лицами — арендодателями”, — сказано в решении суда.

В целом суд арестовал землю, которая находится в аренде у “Агродом”, запретил “Агродому” проводить какие-либо сделки по отчуждению имущества, а государственным регистраторам вносить изменения в реестры.

Решение суда опубликовано 02 сентября и подлежит немедленному исполнению.

Ухвала Печерського суду from UNNews

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