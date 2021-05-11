Верещук рассказала о движении Украины в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Народные депутаты разработали пять базовых законопроектов, которые ускорят движение Украины в НАТО. Об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" рассказала член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.
Нардеп уточнила, что некоторые из законопроектов уже стали законами. Остальные - будут одобрены ВР до конца текущего года, убеждена Верещук.
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"Среди пяти базовых законопроектов уже приняты закон о разведке - это произошло в сентябре 2020 года. Закон об оборонных закупках - еще в июле 2020 года законопроект стал законом. В первом чтении принят законопроект о СБУ. Сейчас идет дискуссия, она откровенная, искренняя. Все стейкхолдеры заинтересованы в этой дискуссии и я надеюсь, что уже в июне мы увидим доработанный законопроект в зале для голосования в парламенте.
Также нас ждет законопроект о государственной тайне. Он в комитете, дорабатывается. И законопроект о гражданском демократическом контроле - также законопроект в комитете, дорабатывается. В целом, к концу 2021 года мы поставили себе амбициозную цель - принять все пять базовых законов", - сказала нардеп.
Впрочем, законодательной базы недостаточно, убеждена Верещук.
"Наша команда, я считаю, справляется с поставленными задачами и сделает все от нас зависящее. Однако, не столько законы будут приближать нас к НАТО. По моему глубокому убеждению, именно изменение образа мышления должно стать краеугольным камнем. Постсоветская инерция не дает нам двигаться так быстро и качественно, как этого ожидает украинский народ. Потому реформы в том числе в оборонном секторе в первую очередь нужны нам", - добавила она.
Дополнение
Ранее Верещук заявила, что Украина активизировала диалог относительно членства в НАТО.