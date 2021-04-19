Верещук: Україна активізувала діалог щодо членства в НАТО

"У нас справді активізувався військовий діалог на стратегічному рівні. Особливо, що стосується Чорноморського регіону нашої співпраці із Великою Британією, Америкою, Канадою. НАТО всіляко нас підтримуватиме, у тому числі - щодо реформи оборонного сектору", - сказала Верещук.

Також нардеп прокоментувала ситуацію на Донбасі та спрогнозувала майбутні дії РФ.

"Думаю, що широкомасштабного вторгнення не буде. Але точкова ескалація, яка уже спостерігається, буде спостерігатися ще деякий час.

Однак, все залежить від нас. Від нашої боєготовності, політичної і дипломатичної злагодженості. Якщо ми будемо готові – ворог побачить це, відчує і наступати не буде", - додала Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук заявила, що Україна потребує підтримки НАТО у протидії РФ.