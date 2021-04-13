Верещук: Україна потребує підтримки НАТО у протидії РФ

Цитата:

"Україна вже чітко артикулює, що нам не достатньо лише політичної і дипломатичної підтримки, і вимагає від Заходу більш дієвих кроків. Зокрема в частині допомоги в обороноздатності нашої держави, в оснащеності нашої армії, в озброєнні. Тобто, щоб країни НАТО могли продати нам зброю, бо як ви знаєте є негласне ембарго. Практичний вимір допомоги має бути наочним уже у ці дні: це авіаносці, кораблі і реальне озброєння", - сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

Деталі

Нардеп нагадала, що днями РФ пригрозила США через кораблі у Чорному морі.

"Тож нам треба, щоб країни НАТО втрутилися і допомогли нам на Чорному морі. Бо у нас не достатньо сил і засобів, і це ні для кого не секрет. У РФ - великий флот. РФ входить у трійку тих, у кого флот найкращий у світі. І жодна країна НАТО самотужки не справиться з РФ", - підсумувала Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук закликала українців зайняти консолідовану позицію у питанні агресії РФ.



