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Верещук: Україна потребує підтримки НАТО у протидії РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У війні з РФ Україні не вистачає реальної підтримки західних партнерів в озброєнні. Про це заявила член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата:

"Україна вже чітко артикулює, що нам не достатньо лише політичної і дипломатичної підтримки, і вимагає від Заходу більш дієвих кроків. Зокрема в частині допомоги в обороноздатності нашої держави, в оснащеності нашої армії, в озброєнні. Тобто, щоб країни НАТО могли продати нам зброю, бо як ви знаєте є негласне ембарго. Практичний вимір допомоги має бути наочним уже у ці дні: це авіаносці, кораблі і реальне озброєння", - сказала вона в ефірі одного з телеканалів.

Деталі

Нардеп нагадала, що днями РФ пригрозила США через кораблі у Чорному морі.

"Тож нам треба, щоб країни НАТО втрутилися і допомогли нам на Чорному морі. Бо у нас не достатньо сил і засобів, і це ні для кого не секрет. У РФ - великий флот. РФ входить у трійку тих, у кого флот найкращий у світі. І жодна країна НАТО самотужки не справиться з РФ", - підсумувала Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук закликала українців зайняти консолідовану позицію у питанні агресії РФ.

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