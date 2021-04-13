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Верещук закликала українців зайняти консолідовану позицію у питанні агресії РФ

Київ • УНН

 • 18760 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу”, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Ірина Верещук закликала політиків та експертів не спекулювати на темі російської агресії проти України і зайняти консолідовану позицію, передає УНН.

Цитата:

“Консолідація полягає у тому, щоб ми розуміли і об’єднувалися навколо мирних ініціатив, політичних потуг. Навколо політичних намагань Президента, міністра закордонних справ, усіх тих, від кого це залежить — об’єднатися і пояснити усьому світу, що насправді відбувається”, — заявила вона.

Верещук вважає, що самі українці створюють благодатне інформаційне поле для маніпуляцій Росії.

“Через наше інформаційне поле РФ проводить різні психологічні операції. І у них, по волі, по неволі, маючи позицію чи певне ідеологічне забарвлення, беруть участь наші ж політики і експерти. Вони нагнітають ситуацію, подають неперевірені факти, а це точно не допомагає консолідації”, — підкреслила Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук назвала неадекватною поведінку Росії.

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