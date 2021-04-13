Верещук закликала українців зайняти консолідовану позицію у питанні агресії РФ

Цитата:

“Консолідація полягає у тому, щоб ми розуміли і об’єднувалися навколо мирних ініціатив, політичних потуг. Навколо політичних намагань Президента, міністра закордонних справ, усіх тих, від кого це залежить — об’єднатися і пояснити усьому світу, що насправді відбувається”, — заявила вона.

Верещук вважає, що самі українці створюють благодатне інформаційне поле для маніпуляцій Росії.

“Через наше інформаційне поле РФ проводить різні психологічні операції. І у них, по волі, по неволі, маючи позицію чи певне ідеологічне забарвлення, беруть участь наші ж політики і експерти. Вони нагнітають ситуацію, подають неперевірені факти, а це точно не допомагає консолідації”, — підкреслила Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук назвала неадекватною поведінку Росії.