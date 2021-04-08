Верещук назвала неадекватною поведінку Росії

Цитата:

“Росія справді організувала грандіозне бряцкання зброєю на цілий світ, демонструючи свою неадекватність. Неадекватність у сприйнятті реальності, а реальність така, що ООН, Папа Римський, очільники церков, релігійних організацій звертаються до лідерів держав, до усіх притомних очільників з проханням і пропозицією об’єднатись у боротьбі з пандемією, припинити бряцкання зброєю, припинити конфлікти, бодай на період боротьби з пандемією. Пустити Червоний Хрест, якщо є окуповані території, допомогти людям, об’єднатися зі світом у подоланні наслідків. І що у цей час робить Росія? Демонструє силу від безсилля, бо насправді, кого лякають танки, які вона десь там пересуває”, — наголосила вона в ефірі одного з телеканалів.

Верещук закликає не звертати уваги на маніпуляційну поведінку Росії та водночас бути готовим дати опір.

“Лише за квітень вони намагаються провести 4 тисячі навчань на різних рівнях. Так, НАТО відреагує, Байден, Велика Британія, Канада, але чи розуміє сама Росія, як вона виглядає у світлі останніх подій? Закликаю всіх нас не панікувати, спокійно сприймати все, що відбувається, аналізувати та бути готовими щодня, бо Росія у своїй неадекватності вже розписалася”, — резюмувала вона.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами й засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

Що було раніше

Стурбованість у зв’язку зі зосередженням російських сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо напередодні також засудив постійне порушення режиму припинення вогню Росією на Донбасі під час телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським.

Стурбованість щодо ситуації висловила також Чеська Республіка.

На тлі триваючої ескалації на сході України і нарощування російських сил на кордоні, голова МЗС Литви 7 квітня повідомив, що країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства.