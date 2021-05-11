Верещук розповіла про рух України до НАТО

Нардеп уточнила, що деякі із законопроектів вже стали законами. Решта – будуть схвалені ВР до кінця поточного року, переконана Верещук.

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"Серед п'яти базових законопроектів вже прийняті закон про розвідку - це сталося у вересні 2020 року. Закон про оборонні закупівлі – ще у липні 2020 року законопроект став законом. У першому читанні прийнятий законопроект про СБУ. Наразі триває дискусія, вона відверта, щира. Усі стейкхолдери зацікавлені у цій дискусії і я сподіваюся, що вже у червні ми побачимо доопрацьований законопроект у залі для голосування у парламенті.

Також нас чекає законопроект про державну таємницю. Він є в комітеті, доопрацьовується. І законопроект про цивільний демократичний контроль – також законопроект у комітеті, доопрацьовується. А загалом, до кінця 2021 року ми поставили собі амбітну мету – прийняти усі п'ять базових законів", - сказала нардеп.

Втім, законодавчої бази замало, переконана Верещук.

"Наша команда, я вважаю, справляється із поставленими завданнями і зробить все від нас залежне. Однак, не стільки закони будуть наближати нас до НАТО. На моє глибоке переконання саме зміна способу мислення має стати наріжним каменем. Пострадянська інерція не дає нам рухатися так швидко і якісно, як цього чекає український народ. Бо реформи в тому числі у оборонному секторі в першу чергу потрібні нам", - додала вона.

Доповнення

Раніше Верещук заявила, що Україна активізувала діалог щодо членства в НАТО.