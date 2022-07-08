Вербовали и содержали в трудовом рабстве 120 человек: в Киеве будут судить преступную группу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Киеве будут судить преступную группу, которая организовала схему вербовки социально незащищенных граждан, злоумышленники содержали в трудовом рабстве 120 человек. Об этом сообщает столичная городская прокуратура в Telegram, информирует УНН.
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"Участники преступной группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы вербовали граждан, которые находились в сложных жизненных условиях и не имели постоянного места жительства, потерпевшим обещали работу на агропредприятии в Днепропетровской области, зарплату от 3000 до 4000 грн в месяц, бесплатное жилье и питание", – говорится в сообщении.
Детали
По материалам уголовного дела, мошенники расселяли людей в полуразвалившихся домах с абсолютно отсутствующими условиями для проживания и заставляли безвозмездно работать по 12-16 часов в сутки на самых тяжелых работах. Также злоумышленники обманным путем отбирали у потерпевших мобильные телефоны и паспорта, а обещанные деньги не выплачивали. В случае попытки самовольно покинуть агропредприятие людям угрожали физической расправой.
В рамках следствия правоохранители провели 18 обысков, в том числе по адресам агропредприятия и в домах, где содержались люди. На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находились 120 человек, которые были освобождены.
Лица, участвовавшие в преступной схеме, задержали на месте в порядке ст. 208 УПК. Все подозреваемые взяты под стражу с альтернативой в виде залога в размере от 454 тыс. гривен до 3,4 млн гривен. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Дополнение
Служба безопасности сообщила, что заблокировала мошенническую схему "Ваш родственник в плену!", участники которой в частности предлагали освобождение из плена за 50-200 тысяч гривен.