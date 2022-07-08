Вербували та утримувала у трудовому рабстві 120 людей: у Києві судитимуть злочинну групу

Цитата

"Учасники злочинної групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси вербували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання, Потерпілим обіцяли роботу на агропідприємстві у Дніпропетровській області, зарплату від 3000 до 4000 грн на місяць, безкоштовне житло та харчування", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За матеріалами кримінальної справи, шахраї розселяли людей у напіврозвалених будинках із абсолютно відсутніми умовами для проживання та змушували безоплатно працювати по 12-16 годин на добу на найтяжчих роботах. Також зловмисники обманним шляхом відбирали у потерпілих мобільні телефони та паспорта, а обіцяні гроші не виплачували. У разі спроби самовільно покинути агропідприємство людям погрожували фізичною розправою.

У межах слідства правоохоронці провели 18 обшуків, у тому числі за адресами агропідприємства та у будинках, де утримували людей. На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які були визволені.

Осіб, які брали участь у злочинній схемі, затримали на місці у порядку ст. 208 КПК України. Згідно з рішеннями суддів під час досудового розслідування усіх підозрюваних взято під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі від 454 тис. гривень до 3, 4 млн гривень. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Доповнення

Служба безпеки повідомила, що заблокувала шахрайську схему "Ваш родич у полоні!", учасники якої зокрема пропонували визволення з полону за 50-200 тисяч гривень.