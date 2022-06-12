Шахраї наживалися на рідних воїнів ЗСУ: обіцяли витягти з полону за суму до 200 тисяч - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Служба безпеки повідомила, що заблокувала шахрайську схему "Ваш родич у полоні!", учасники якої зокрема пропонували визволення з полону за 50-200 тисяч гривень, пише УНН.
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"На Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою "допомогу" у нібито визволенні їх з полону", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними СБУ, серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:
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- телефонна розмова з полоненим – від 10 до 50 тис. грн
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- визволення з полону – від 50 до 200 тис. грн
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- перевезення тіла загиблого – до 10 тис. грн
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"Звичайно, що жодну з обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей – просто зникали зі зв’язку", - зазначили у СБУ.
"Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми. Крім того, у Запоріжжі в нього була спільниця. Її затримали спецпризначенці СБУ", - повідомили у спецслужбі.
Доповнення
Служба безпеки України викрила агента рф, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні, щоб поширювати серед українців ідеї "русского мира".