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Шахраї наживалися на рідних воїнів ЗСУ: обіцяли витягти з полону за суму до 200 тисяч - СБУ

Шахраї наживалися на рідних воїнів ЗСУ: обіцяли витягти з полону за суму до 200 тисяч - СБУ

Київ • УНН

 • 157027 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Служба безпеки повідомила, що заблокувала шахрайську схему "Ваш родич у полоні!", учасники якої зокрема пропонували визволення з полону за 50-200 тисяч гривень, пише УНН.

Цитата

"На Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою "допомогу" у нібито визволенні їх з полону", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:

  • телефонна розмова з полоненим – від 10 до 50 тис. грн
  • визволення з полону – від 50 до 200 тис. грн
  • перевезення тіла загиблого – до 10 тис. грн

"Звичайно, що жодну з обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей – просто зникали зі зв’язку", - зазначили у СБУ.

"Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми. Крім того, у Запоріжжі в нього була спільниця. Її затримали спецпризначенці СБУ", - повідомили у спецслужбі.

Доповнення

Служба безпеки України викрила агента рф, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні, щоб поширювати серед українців ідеї "русского мира".

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