Венская жительница подала иск против города из-за платы за общественные туалеты

27-летняя жительница Вены подала иск против муниципалитета города. Она утверждает, что система оплаты за пользование некоторыми общественными туалетами дискриминирует женщин. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

Спор касается платы в размере 50 центов за пользование туалетными кабинками. Активистка Мелани Градик заявила, что мужчины могут бесплатно пользоваться определенными общественными писсуарами, тогда как у женщин такой альтернативы нет.

Я была в Венском городском парке с другом, и нам обоим пришлось сходить в туалет. Ему разрешили пописать бесплатно, а мне пришлось заплатить 50 центов. Понимаете, как такое может быть - сказала Градик.

По ее словам, условия пользования общественными туалетами должны быть одинаковыми для всех.

Я хотела бы, чтобы все могли ходить в туалет на равных условиях — либо мы все платим 50 центов, либо никто не платит 50 центов. Но не может быть так, что один пол должен платить, а другой получает бесплатные альтернативы - говорит женщина.

Адвокат женщины Петра Лабак также считает, что нынешняя система дает мужчинам возможность, которой нет у женщин.

У мужчин есть бесплатные альтернативы, а у женщин — нет - говорит Лабак.

По ее словам, решение в пользу ее клиентки может иметь последствия не только в Австрии.

Если решение будет вынесено в пользу моей клиентки и если его подтвердит суд, это, безусловно, будет иметь прецедентное значение - подчеркнула адвокат.

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