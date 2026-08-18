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Віденка подала позов проти міста через плату за громадські туалети

Київ • УНН

 • 3672 перегляди

27-річна жінка подала позов проти муніципалітету Відня, стверджуючи про дискримінацію через плату 50 центів за туалет. Вона вимагає рівних умов, оскільки чоловіки мають безкоштовні пісуари.

Віденка подала позов проти міста через плату за громадські туалети

27-річна жителька Відня подала позов проти муніципалітету міста. Вона стверджує, що система оплати за користування деякими громадськими туалетами дискримінує жінок. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.

Деталі

Суперечка стосується плати у 50 центів за користування туалетними кабінками. Активістка Мелані Градік заявила, що чоловіки можуть безкоштовно користуватися певними громадськими пісуарами, тоді як жінки такої альтернативи не мають.

Я була у Віденському міському парку з другом, і нам обом довелося сходити до туалету. Йому дозволили попісяти безкоштовно, а мені довелося заплатити 50 центів. Розумієте, як таке може бути

- сказала Градік.

За її словами, умови користування громадськими туалетами мають бути однаковими для всіх.

Я б хотіла, щоб усі могли ходити до туалету на рівних умовах - або ми всі платимо 50 центів, або ніхто не платить 50 центів. Але не може бути так, що одна стать має платити, а інша отримує безкоштовні альтернативи

- каже жінка.

Адвокатка жінки, Петра Лабак, також вважає, що нинішня система дає чоловікам можливість, якої немає у жінок.

Чоловіки мають безкоштовні альтернативи, а жінки - ні

- каже Лабак.

За її словами, рішення на користь її клієнтки може мати результати не лише у Австрії.

Якщо вирок буде винесено на користь мого клієнта, і якщо його підтвердить суд, це, безумовно, матиме прецедентний ефект

- наголосила адвокатка.

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