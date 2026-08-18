Віденка подала позов проти міста через плату за громадські туалети

27-річна жителька Відня подала позов проти муніципалітету міста. Вона стверджує, що система оплати за користування деякими громадськими туалетами дискримінує жінок. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.

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Суперечка стосується плати у 50 центів за користування туалетними кабінками. Активістка Мелані Градік заявила, що чоловіки можуть безкоштовно користуватися певними громадськими пісуарами, тоді як жінки такої альтернативи не мають.

Я була у Віденському міському парку з другом, і нам обом довелося сходити до туалету. Йому дозволили попісяти безкоштовно, а мені довелося заплатити 50 центів. Розумієте, як таке може бути - сказала Градік.

За її словами, умови користування громадськими туалетами мають бути однаковими для всіх.

Я б хотіла, щоб усі могли ходити до туалету на рівних умовах - або ми всі платимо 50 центів, або ніхто не платить 50 центів. Але не може бути так, що одна стать має платити, а інша отримує безкоштовні альтернативи - каже жінка.

Адвокатка жінки, Петра Лабак, також вважає, що нинішня система дає чоловікам можливість, якої немає у жінок.

Чоловіки мають безкоштовні альтернативи, а жінки - ні - каже Лабак.

За її словами, рішення на користь її клієнтки може мати результати не лише у Австрії.

Якщо вирок буде винесено на користь мого клієнта, і якщо його підтвердить суд, це, безумовно, матиме прецедентний ефект - наголосила адвокатка.

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