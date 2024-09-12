"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

Киев • УНН
Sony представила заключительный трейлер фильма «Веном: Последний танец», который завершит трилогию о симбиоте. Премьера в Украине состоится 24 октября 2024 года, главную роль снова исполнит Том Харди.
В четверг, 12 сентября, Sony представила финальный трейлер фильма "Веном: Последний танец", который завершит трилогию о симбиоте и его носителе Эдди Броке. Об этом пишет УНН со ссылкой на TouTube-канал компании.
Детали
В новом фильме "Веном: Последний танец" Том Харди возвращается в образе Венома, одного из лучших и самых сложных персонажей Marvel, для последнего фильма трилогии.
Эдди и Веном сбегают. Преследуемый обоими своими мирами и с приближением сети, дуэт вынужден принять разрушительное решение, которое опустит завесу над последним танцем Венома и Эдди
В фильме снялись Том Харди, Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл и Рис Иванс. Режиссером ленты выступила Келли Марсел, которая ранее работала над сценариями предыдущих частей. Сценарий "Последнего танца" Марсел написала в соавторстве с Томом Харди.
В Украине премьера фильма "Веном: Последний танец" состоится 24 октября 2024 года.
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