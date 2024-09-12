"Веном: Останній танець": Sony випустила фінальний трейлер завершальної частини трилогії
Київ • УНН
Sony представила завершальний трейлер фільму "Веном: Останній танець", який завершить трилогію про симбіота. Прем'єра в Україні відбудеться 24 жовтня 2024 року, головну роль знову виконає Том Гарді.
У четвер, 12 вересня, Sony представила фінальний трейлер фільму "Веном: Останній танець", який завершить трилогію про симбіота та його носія Едді Брока. Про це пише УНН з посиланням на TouTube-канал компанії.
Деталі
У новому фільмі "Веном: Останній танець" Том Гарді повертається в образі Венома, одного з найкращих і найскладніших персонажів Marvel, для останнього фільму трилогії.
Едді та Веном тікають. Переслідувані обома своїми світами та з наближенням мережі, дует змушений прийняти руйнівне рішення, яке опустить завісу над останнім танцем Венома та Едді
У фільмі знялися Том Гарді, Чіветел Еджіофор, Джуно Темпл та Ріс Іванс. Режисеркою стрічки виступила Келлі Марсел, яка раніше працювала над сценаріями попередніх частин. Сценарій "Останнього танцю" Марсел написала у співавторстві з Томом Гарді.
В Україні прем’єра фільму "Веном: Останній танець" відбудеться 24 жовтня 2024 року.
Нагадаємо
Warner Bros. Pictures випустила перший тизер-трейлер майбутнього фільму "Minecraft", який стане першою "живою" екранізації однієї з найпродаваніших ігор усіх часів.
Телеканал HBO шукає акторів для нового серіалу про Гаррі Поттера11.09.24, 16:17 • 104958 переглядiв