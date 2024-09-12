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"Веном: Останній танець": Sony випустила фінальний трейлер завершальної частини трилогії

"Веном: Останній танець": Sony випустила фінальний трейлер завершальної частини трилогії

Київ • УНН

 • 113060 перегляди

Sony представила завершальний трейлер фільму "Веном: Останній танець", який завершить трилогію про симбіота. Прем'єра в Україні відбудеться 24 жовтня 2024 року, головну роль знову виконає Том Гарді.

У четвер, 12 вересня, Sony представила фінальний трейлер фільму "Веном: Останній танець", який завершить трилогію про симбіота та його носія Едді Брока. Про це пише УНН з посиланням на TouTube-канал компанії.

Деталі

У новому фільмі "Веном: Останній танець" Том Гарді повертається в образі Венома, одного з найкращих і найскладніших персонажів Marvel, для останнього фільму трилогії.

Едді та Веном тікають. Переслідувані обома своїми світами та з наближенням мережі, дует змушений прийняти руйнівне рішення, яке опустить завісу над останнім танцем Венома та Едді

- йдеться в описі до відео.

У фільмі знялися Том Гарді, Чіветел Еджіофор, Джуно Темпл та Ріс Іванс. Режисеркою стрічки виступила Келлі Марсел, яка раніше працювала над сценаріями попередніх частин. Сценарій "Останнього танцю" Марсел написала у співавторстві з Томом Гарді.

В Україні прем’єра фільму "Веном: Останній танець" відбудеться 24 жовтня 2024 року.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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