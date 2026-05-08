Венгрия завтра официально сменит власть - Петер Мадьяр принесет присягу премьера после падения эпохи Орбана
Киев • УНН
9 мая Петер Мадьяр принесет присягу премьера Венгрии после эпохи Орбана. Правительство обещает борьбу с коррупцией и возвращение к европейскому курсу.
В Венгрии 9 мая состоится приведение к присяге нового премьер-министра Петера Мадьяра, который победил на выборах после многолетнего правления Виктора Орбана. Новое правительство обещает демонтаж системы Орбана, возвращение к европейскому курсу и борьбу с коррупцией. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
"Конец двадцатилетнего кошмара"
Как отмечает издание, церемония приведения Мадьяра к присяге станет символическим завершением более чем двадцатилетней политической эпохи Орбана и партии Fidesz.
Сам Петер Мадьяр ранее призывал венгров "перевернуть страницу правления Орбана" и положить конец превращению страны в "лабораторию нелиберализма".
Мы пройдем через ворота смены режима вместе с большой вечеринкой. Приходите сами и приводите друзей и семьи
Возвращение флага ЕС и демонтаж системы Орбана
После победы на выборах Мадьяр уже анонсировал ряд символических и политических изменений – прекращение работы государственных медиа как "рупоров Орбана", кадровую очистку от назначенцев предыдущей власти, возвращение средств, полученных от бизнесменов, связанных с окружением Орбана.
Одним из главных символов нового курса станет возвращение флага ЕС на фасад парламента Венгрии. Его убрали еще в 2014 году при правлении Орбана.
Кроме того, Кристиан Кесеги может стать первым представителем ромской общины на посту вице-спикера парламента, а более четверти депутатов нового созыва составят женщины – это рекорд для посткоммунистической Венгрии.
Венгры ждут перемен после лет кризиса
The Guardian отмечает, что в обществе сформировались очень высокие ожидания от нового премьера.
Орбан просто все испортил за последние годы
По его словам, раньше он поддерживал власть Орбана, однако постепенно разочаровался из-за коррупции и упадка государственных систем.
Больницы в очень плохом состоянии, школы тоже давно устарели. Нам нужны большие перемены
Другие жители Венгрии связывают с Мадьяром надежды на преодоление инфляции и экономического кризиса.
60-летняя Жужи заявила, что после выборов "настроение в стране стало значительно лучше", а также положительно оценила намерения нового правительства бороться с коррупцией и разблокировать миллиарды евро помощи от ЕС.
Орбан оставляет страну расколотой
В то же время часть общества остается настороженной. Часть избирателей ультраправых сил опасается сближения с Евросоюзом, роста миграции и изменений во внутренней политике страны.
The Guardian отмечает, что за годы правления Орбан и его партия системно строили кампании на страхах перед Брюсселем, Джорджем Соросом, Украиной и президентом Владимиром Зеленским.
Эта постоянная пропаганда стала почти религией. Это было очень нездорово
