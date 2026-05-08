Венгрия завтра официально сменит власть - Петер Мадьяр принесет присягу премьера после падения эпохи Орбана

$43.800.0551.540.07
ukenru
13:58 • 6252 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
12:52 • 15881 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31 • 23551 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45 • 27659 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
7 мая, 16:43 • 72620 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
7 мая, 15:47 • 105221 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 88947 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
7 мая, 14:00 • 53891 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
7 мая, 12:16 • 52446 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Эксклюзив
7 мая, 11:20 • 35956 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.1м/с
64%
749мм
Популярные новости
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 58236 просмотра
Об атаке дронов сообщают в Грозном в рфVideo8 мая, 07:23 • 4840 просмотра
Резников считает 2026 год "окном возможностей" для заморозки войны8 мая, 10:28 • 3626 просмотра
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto8 мая, 10:49 • 30863 просмотра
"Азов" возвращается в Мариуполь. БПЛА патрулируют дороги на 160 км вглубь к городуVideo12:14 • 19821 просмотра
публикации
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto8 мая, 10:49 • 30926 просмотра
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 58317 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней7 мая, 16:43 • 72617 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса7 мая, 15:47 • 105219 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 88946 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 58317 просмотра
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 28985 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 27704 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 64784 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 34270 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Дипломатка

Венгрия завтра официально сменит власть - Петер Мадьяр принесет присягу премьера после падения эпохи Орбана

Киев • УНН

 • 554 просмотра

9 мая Петер Мадьяр принесет присягу премьера Венгрии после эпохи Орбана. Правительство обещает борьбу с коррупцией и возвращение к европейскому курсу.

Венгрия завтра официально сменит власть - Петер Мадьяр принесет присягу премьера после падения эпохи Орбана

В Венгрии 9 мая состоится приведение к присяге нового премьер-министра Петера Мадьяра, который победил на выборах после многолетнего правления Виктора Орбана. Новое правительство обещает демонтаж системы Орбана, возвращение к европейскому курсу и борьбу с коррупцией. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

"Конец двадцатилетнего кошмара"

Как отмечает издание, церемония приведения Мадьяра к присяге станет символическим завершением более чем двадцатилетней политической эпохи Орбана и партии Fidesz.

Сам Петер Мадьяр ранее призывал венгров "перевернуть страницу правления Орбана" и положить конец превращению страны в "лабораторию нелиберализма".

Мы пройдем через ворота смены режима вместе с большой вечеринкой. Приходите сами и приводите друзей и семьи

- написал он в соцсетях.

Возвращение флага ЕС и демонтаж системы Орбана

После победы на выборах Мадьяр уже анонсировал ряд символических и политических изменений – прекращение работы государственных медиа как "рупоров Орбана", кадровую очистку от назначенцев предыдущей власти, возвращение средств, полученных от бизнесменов, связанных с окружением Орбана.

Одним из главных символов нового курса станет возвращение флага ЕС на фасад парламента Венгрии. Его убрали еще в 2014 году при правлении Орбана.

Кроме того, Кристиан Кесеги может стать первым представителем ромской общины на посту вице-спикера парламента, а более четверти депутатов нового созыва составят женщины – это рекорд для посткоммунистической Венгрии.

Венгры ждут перемен после лет кризиса

The Guardian отмечает, что в обществе сформировались очень высокие ожидания от нового премьера.

Орбан просто все испортил за последние годы

- сказал 45-летний житель города Дьёр Тамаш.

По его словам, раньше он поддерживал власть Орбана, однако постепенно разочаровался из-за коррупции и упадка государственных систем.

Больницы в очень плохом состоянии, школы тоже давно устарели. Нам нужны большие перемены

- заявил он.

Другие жители Венгрии связывают с Мадьяром надежды на преодоление инфляции и экономического кризиса.

60-летняя Жужи заявила, что после выборов "настроение в стране стало значительно лучше", а также положительно оценила намерения нового правительства бороться с коррупцией и разблокировать миллиарды евро помощи от ЕС.

Орбан оставляет страну расколотой

В то же время часть общества остается настороженной. Часть избирателей ультраправых сил опасается сближения с Евросоюзом, роста миграции и изменений во внутренней политике страны.

The Guardian отмечает, что за годы правления Орбан и его партия системно строили кампании на страхах перед Брюсселем, Джорджем Соросом, Украиной и президентом Владимиром Зеленским.

Эта постоянная пропаганда стала почти религией. Это было очень нездорово

- заявил 25-летний житель страны Давид.

Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg30.04.26, 14:00 • 28439 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Джордж Сорос
Хранитель
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Виктор Орбан