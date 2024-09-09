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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венгрия смогла договориться о поставках российской нефти через Украину - Bloomberg

Венгрия смогла договориться о поставках российской нефти через Украину - Bloomberg

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 17:26  •  3520 просмотра

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Компания Mol примет поставки сырой нефти на белорусско-украинской границе с 9 сентября. Это обеспечит устойчивое решение для транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

В понедельник, 9 сентября, стало известно, что Венгрия смогла договориться о поставках о поставках российской сырой нефти по трубопроводу, проходящему через Украину. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В соответствии с соглашением компания Mol, которая контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя поставки сырой нефти на белорусско-украинской границе с 9 сентября.  

В Bloomberg подчеркнули, что до сих пор за поставки и транспортировку сырой нефти в  Венгрию и Словакию отвечала российская сторона. 

Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу «Дружба»

- сказал исполнительный вице-президент Mol Downstream Габриэль Сабо

Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини у липні залишався у нормі попри бан "лукойла" - Bloomberg29 августа 2024, 11:00 • 15763 просмотра

Дополнение

Как известно, Венгрия и Словакия являются странами, которые не имеют выхода к морю, и получили временные исключения из энергетических санкций Европейского Союза в отношении РФ.

Однако после того, как Украина ужесточила санкции против Лукойла в июле, Венгрия и Словакия вынуждены были договориться  о сырой нефти через таких производителей, как ПАО «Татнефть» .  

Напомним,

В августе Будапешт заявил, что венгерская компания MOL может взять на себя транспортировать нефть от российско-украинской границы. Однако такое решение может повысить цену на 1,5 доллара,

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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