Венгрия смогла договориться о поставках российской нефти через Украину - Bloomberg

В понедельник, 9 сентября, стало известно, что Венгрия смогла договориться о поставках о поставках российской сырой нефти по трубопроводу, проходящему через Украину. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В соответствии с соглашением компания Mol, которая контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя поставки сырой нефти на белорусско-украинской границе с 9 сентября.

В Bloomberg подчеркнули, что до сих пор за поставки и транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию отвечала российская сторона.

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Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини у липні залишався у нормі попри бан "лукойла" - Bloomberg

Дополнение

Как известно, Венгрия и Словакия являются странами, которые не имеют выхода к морю, и получили временные исключения из энергетических санкций Европейского Союза в отношении РФ.

Однако после того, как Украина ужесточила санкции против Лукойла в июле, Венгрия и Словакия вынуждены были договориться о сырой нефти через таких производителей, как ПАО «Татнефть» .

Напомним,

В августе Будапешт заявил, что венгерская компания MOL может взять на себя транспортировать нефть от российско-украинской границы. Однако такое решение может повысить цену на 1,5 доллара,