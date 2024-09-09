Угорщина змогла домовитись про постачання російської нафти через Україну - Bloomberg
Київ • УНН
Компанія Mol перейме постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня. Це забезпечить стійке рішення для транспортування нафти по трубопроводу "Дружба" до Угорщини та Словаччини.
У понеділок, 9 вересня, стало відомо, що Угорщина змогла домовитись про постачання про постачання російської сирої нафти по трубопроводу, що проходить через Україну. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Відповідно до угоди компанія Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, перейме на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня.
У Bloomberg підкреслили, що досі за постачання за транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини відповідала російська сторона.
Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу "Дружба"
Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини у липні залишався у нормі попри бан "лукойла" - Bloomberg29.08.24, 14:00 • 16055 переглядiв
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Як відомо, Угорщина та Словаччина є країнами, які не мають виходу до моря, і отримали тимчасові виключення з енергетичних санкцій Європейського Союзу щодо рф.
Проте після того, як Україна посилила санкції проти Лукойлу в липні, Угорщина та Словаччина змушені були домовитись про сиру нафту через таких виробників, як ПАТ "Татнафта" .
Нагадаємо
У серпні Будапешт заявив, що угорська компанія MOL може взяти на себе транспортувати нафту від російсько-українського кордону. Проте таке рішення може підвищити ціну на 1,5 долара,