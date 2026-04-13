$43.4750.80
ukenru
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
1.1м/с
90%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Венгрия
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Пакистан
Реклама
УНН Lite
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 15847 просмотра
Известный голливудский режиссер поддержал Сидни Суини на роль Бонда11 апреля, 19:52 • 20120 просмотра
Засуха угрожает мирре, которая важна для элитных парфюмов11 апреля, 19:31 • 13619 просмотра
Хаос на фоне Coachella - в сети жалуются на массовые отмены брони и заоблачные цены11 апреля, 18:10 • 15145 просмотра
Гендиректор OpenAI нарушил молчание после нападения на его поместье с "коктейлем Молотова"11 апреля, 15:41 • 16760 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дассо Мираж 2000

"Венгрия сегодня вошла в историю": Мадьяр призвал правительство Орбана к немедленной отставке

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Лидер партии Тиса Петер Мадьяр заявил о победе над режимом и требует создания переходного правительства. ЕС уже поздравил оппозиционера с успехом на выборах.

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, выигравшей парламентские выборы в Венгрии, заявил, что правительство Орбана должно немедленно сложить полномочия. Об этом сообщает HVG, информирует УНН.

Детали

По словам Мадьяра, Венгрия вошла в историю, сместив режим Орбана и тем самым сделав страну свободной.

Ни одна партия никогда не получала такого сильного мандата в Венгрии. ... Правящая партия развернула весь свой аппарат, они потратили сотни миллиардов на кампанию лжи и ненависти, но сегодня правда победила ложь

- сказал Мадьяр во время выступления на площади Баттяни в Будапеште перед своими сторонниками.

Как сказал лидер "Тисы", два года назад началась "битва между Давидом и Голиафом", и любовь наконец победила.

Я призываю правительство к отставке. Нам нужно переходное правительство. ... Если вы хотите принять решение – вы знаете мой номер, наберите меня и посоветуйтесь

- призвал Мадьяр.

Напомним

Лидеры стран-членов Европейского Союза поздравили главу партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Европейский Союз
Венгрия
Будапешт
Виктор Орбан