"Венгрия сегодня вошла в историю": Мадьяр призвал правительство Орбана к немедленной отставке

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, выигравшей парламентские выборы в Венгрии, заявил, что правительство Орбана должно немедленно сложить полномочия. Об этом сообщает HVG, информирует УНН.

По словам Мадьяра, Венгрия вошла в историю, сместив режим Орбана и тем самым сделав страну свободной.

- сказал Мадьяр во время выступления на площади Баттяни в Будапеште перед своими сторонниками.

Ни одна партия никогда не получала такого сильного мандата в Венгрии. ... Правящая партия развернула весь свой аппарат, они потратили сотни миллиардов на кампанию лжи и ненависти, но сегодня правда победила ложь

Как сказал лидер "Тисы", два года назад началась "битва между Давидом и Голиафом", и любовь наконец победила.

Я призываю правительство к отставке. Нам нужно переходное правительство. ... Если вы хотите принять решение – вы знаете мой номер, наберите меня и посоветуйтесь