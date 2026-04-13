"Венгрия сегодня вошла в историю": Мадьяр призвал правительство Орбана к немедленной отставке
Киев • УНН
Лидер партии Тиса Петер Мадьяр заявил о победе над режимом и требует создания переходного правительства. ЕС уже поздравил оппозиционера с успехом на выборах.
Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, выигравшей парламентские выборы в Венгрии, заявил, что правительство Орбана должно немедленно сложить полномочия. Об этом сообщает HVG, информирует УНН.
Детали
По словам Мадьяра, Венгрия вошла в историю, сместив режим Орбана и тем самым сделав страну свободной.
Ни одна партия никогда не получала такого сильного мандата в Венгрии. ... Правящая партия развернула весь свой аппарат, они потратили сотни миллиардов на кампанию лжи и ненависти, но сегодня правда победила ложь
Как сказал лидер "Тисы", два года назад началась "битва между Давидом и Голиафом", и любовь наконец победила.
Я призываю правительство к отставке. Нам нужно переходное правительство. ... Если вы хотите принять решение – вы знаете мой номер, наберите меня и посоветуйтесь
Напомним
Лидеры стран-членов Европейского Союза поздравили главу партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.
