Венгрия хочет решений по украинской пшенице и кукурузе в гарантиях для ЕС - иначе называет решение "неприемлемым"

Венгрия выступает против неограниченного импорта украинского зерна в ЕС, сказал министр сельского хозяйства страны Иштван Надь по прибытии на Совет ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. Без решений по украинским пшенице и кукурузе в контексте гарантий для ЕС продолжение торговых мер для Украины неприемлемо для Венгрии, заявил представитель венгерского правительства, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

"Поскольку Черноморский коридор снова работает, украинская продукция должна вернуться к своему традиционному экспорту, преимущественно на Ближний Восток и в Африку. Европейский внутренний рынок должен быть защищен, нашим фермерам уже невыгодно конкурировать с другими продуктами из других стран с гораздо более низкими стандартами. Они не могут конкурировать с этими продуктами, импортируемыми таким образом", - сказал Надь.

"Без включения пшеницы и решения по кукурузе" в гарантии по украинскому импорту в ЕС "продолжение соглашения является неприемлемым для Венгрии", заявил представитель венгерского правительства.

Дополнение

Ситуацию на рынке, в частности после вторжения в Украину, планируют обсудить в Евросоюзе на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства 26 марта.

Напомним

31 января Европейская комиссия предложила продлить приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для смягчения возможного влияния этого на фермеров в ЕС.

В Европарламенте дали первое добро на беспошлинный доступ в ЕС украинских товаров еще на год, но с правом на ограничения, 7 марта.

19 марта в ЕС состоялся триалог по вопросу о продлении автономных торговых мер для Украины.

Перед заседанием было озвучено предложение распространить ограничения на птицу, яйца и сахар из Украины, предложенные Еврокомиссией в январе, на зерно.

Компромисс, достигнутый переговорщиками из Совета ЕС, Европейского парламента и Еврокомиссии, при этом, как сообщалось, "расширит ограничения на импорт, чтобы охватить четыре дополнительные сельскохозяйственные продукты, и потребует от исполнительной власти ЕС действовать быстрее в случае резкого роста импорта".

"К облегчению Киева", как отмечалось, "переговорщики ЕС также решили не расширять базовый период 2022-2023 годов для расчета потолка, включив в него 2021 год, когда импорт из Украины в ЕС был намного ниже".

Однако, 20 марта послы ЕС не смогли одобрить продление мер по либерализации торговли для Украины накануне саммита лидеров блока, должны были обсудить этот вопрос на своей очередной встрече через неделю.

Справочно

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включающее Зону углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, обеспечило украинскому бизнесу преференциальный доступ к рынку ЕС с 2016 года. Сразу после начала российской агрессивной войны против Украины ЕС ввел в июне 2022 года автономные торговые меры, которые позволяют беспошлинный доступ для всех украинских товаров на рынок ЕС. Эти меры были продлены на один год в июне 2023 года и заканчиваются 5 июня 2024 года.