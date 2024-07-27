Самолету, который перевозил ряд бывших президентов Латинской Америки, которые надеялись наблюдать за ожидаемыми выборами в Венесуэле в эти выходные, не позволили вылететь из аэропорта Токумен в Панаме, заявил в пятницу президент страны Хосе Рауль Мулино, передает УНН.

Детали

Самолету, на борту которого находились бывший президент Панамы Мирея Москосо и другие экс-президенты, было отказано в разрешении "взлететь из Токумена, пока они остаются на борту", - сообщил Мулино в социальных сетях.

Это произошло из-за "блокады воздушного пространства Венесуэлы", написал он.

Соединенные Штаты предостерегли президента Венесуэлы Николаса Мадуро от вмешательства в избирательный процесс и заявили, что готовы "перенастроить" санкции в ожидании результатов голосования.

Вместе с Москосо в Венесуэлу должны были лететь бывшие президенты Коста-Рики Мигель Анхель Родригес, Боливии Хорхе Кирога и Мексики Висенте Фокс. Все четверо бывших лидеров являются решительными критиками правительства Мадуро.

МИД Панамы вызвал представителя Венесуэлы для объяснений.

Після референдуму Мадуро оголосив багатий ресурсами район Ессекібо 24 штатом Венесуели і вже почав видавати свої ліцензії на видобуток нафти