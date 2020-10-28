Венедиктова провела оперативное совещание с Бакановым по противодействию коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым противодействие коррупции и дальнейшие шаги для преодоления ее проявлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Генеральный прокурор во время встречи заслушала информацию главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и первого заместителя главы СБУ Василия Малыша о результатах работы Службы за 9 месяцев. В фокусе внимания участников встречи, в первую очередь, находилось противодействие коррупции и определение дальнейших шагов для эффективного преодоления ее проявлений", - говорится в сообщении.
Указано, что Венедиктова подчеркнула важность координации усилий с целью ускорения результатов в этой сфере до конца года.
Отмечается, Баканов сообщил, что с начала года по материалам СБУ начато 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, сообщается о подозрении 679 лицам, 104 человека осуждены и 143 должностных лица уволены с должностей. По его информации, в органах власти различных уровней Службой выявлено больше всего коррупционных правонарушений.
"Также участники совещания заслушали детализированную информацию о разоблачении проявлений коррупции среди работников контролирующих и правоохранительных органов. В частности, по таким фактам начато 208 производств", - указано в сообщении.
Напомним, Венедиктова провела оперативное совещание с исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергеем Солодченко о результатах работы за текущий год, а также отметила, что результаты раскрытия преступлений в земельной и бюджетной сфере неутешительны.