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Венедіктова - ДФС: результати викриття злочинів у земельній і бюджетній сфері невтішні

Венедіктова - ДФС: результати викриття злочинів у земельній і бюджетній сфері невтішні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби України Сергієм Солодченком щодо результатів роботи за поточний рік, а також наголосила, що результати викриття злочинів у земельній і бюджетній сфері невтішні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“У вівторок, 27 жовтня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом ДФС України, під час якої заслухала в. о. голови Державної фіскальної служби України Сергія Солодченко щодо результатів роботи за поточний рік. Генеральний прокурор наголосила, що низькою є кількість кримінальних проваджень, які направлені до суду з обвинувальним актом. Вона становить лише 12% від загальної кількості проваджень, у яких досудове розслідування здійснюють слідчі ДФС”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за її словами, потрібно активніше протидіяти ухиленню від сплати податків, викривати і припиняти злочини в земельній і бюджетній сфері, але у ній результати невтішні.

“До суду скеровано лише 7 кримінальних проваджень щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом – це дуже мало. Зрозуміло є обмеження, пов’язані з пандемією, але попередні напрацювання до обвинувальних актів вже б можна було довести. Немає системного підходу”, - сказала Ірина Венедіктова.

Вказано, що вона звернула увагу на важливість відшкодування збитків у кримінальних провадженнях, що розслідуються ДФС.

“Ми маємо акцентувати увагу на тому, що можна повернути до бюджету. Часто відбувається те, що просто набивається статистика, а реального результату немає”, - додала генпрокурор.

Повідомляється, що за її словами, потребує додаткової уваги питання викриття незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, через які бюджет несе значні втрати.

Вказано, що учасники наради обговорили спільну роботу, визначили проблеми, які впливають на досягнення результатів у сфері боротьби зі злочинами та шляхи їх подолання.

Нагадаємо, Венедіктова дала ДБР два місяці на усунення недоліків.

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