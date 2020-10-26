Венедіктова дала ДБР два місяці на усунення недоліків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У понеділок, 26 жовтня, в Офісі Генерального прокурора України відбулася спільна нарада керівництва Офісу та Державного бюро розслідувань, де Генпрокурор Ірина Венедіктова заслухала звіт керівництва ДБР про результати роботи 9 місяців. Про це інформує пресслужба ОГП, передає УНН.
"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заслухала в. о. Директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова та його заступників щодо результатів роботи за 9 місяців 2020 року“, — повідомили в пресслужбі.
За даними Генпрокуратури, учасники наради окремо зупинились на підсумках діяльності правоохоронних органів в сфері боротьби з корупційними правопорушеннями та обговорили стан досудового розслідування у кримінальних провадження цієї категорії.
“Генеральний прокурор наголосила, що існує ряд недоліків у роботі бюро, серед яких низька кількість проваджень переданих до суду з обвинувальним актом, недостатній рівень відшкодування встановлених збитків, які завдані кримінальними корупційними правопорушеннями, а також відсутність системного викриття злочинних вертикалей”, — інформують в ОГП.
Так, зі слів Венедіктової, ДБР мусить “проводити системну роботу з викриття злочинних схем, де є правоохоронці, які „кришують“ цілі галузі”.
“Потрібно блокувати корупційні вертикалі знизу до верху. Це системні болі і хвороби держави. Треба працювати і давати реалізації. Кожного дня ви отримуєте зарплату не заради процесу, а заради результату. Також повинно бути реальне відшкодування встановлених збитків. Ви той орган, який має системно і методично займатися всім цим”, — зазначила вона.
“Генеральний прокурор поставила перед Державним бюро розслідувань завдання — за два місяці скорегувати роботу на вказаних напрямах і усунути виявлені недоліки”, — повідомили в ОГП.
Нагадаємо, раніше сьогодні Венедіктова провела оперативну нараду з Директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником та в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максимом Грищуком.