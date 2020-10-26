Венедиктова дала ГБР два месяца на устранение недостатков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В понедельник, 26 октября, в Офисе Генерального прокурора Украины состоялось совместное совещание руководства Офиса и Государственного бюро расследований, где Генпрокурор Ирина Венедиктова заслушала отчет руководства ГБР о результатах работы 9 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.
"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заслушала в.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова и его заместителей о результатах работы за 9 месяцев 2020 года", - сообщили в пресс-службе.
По данным Генпрокуратуры, участники совещания отдельно остановились на итогах деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями и обсудили состояние досудебного расследования по уголовным производствам этой категории.
"Генеральный прокурор отметила, что существует ряд недостатков в работе бюро, среди которых низкое количество производств переданных в суд с обвинительным актом, недостаточный уровень возмещения установленных убытков, причиненных уголовными коррупционными правонарушениями, а также отсутствие системного разоблачения преступных вертикалей", - информируют в ОГП.
Так, по словам Венедиктовой, ГБР должно "проводить системную работу по разоблачению преступных схем, где есть правоохранители, которые "крышуют "целые отрасли".
"Нужно блокировать коррупционные вертикали снизу вверх. Это системные боли и болезни государства. Надо работать и давать реализации. Каждый день вы получаете зарплату не ради процесса, а ради результата. Также должно быть реальное возмещение установленных убытков. Вы тот орган, который должен системно и методично заниматься всем этим", - отметила она.
"Генеральный прокурор поставила перед Государственным бюро расследований задачу - за два месяца скорректировать работу на указанных направлениях и устранить выявленные недостатки", - сообщили в ОГП.
Напомним, ранее сегодня Венедиктова провела оперативное совещание с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком.