Венедіктова провела нараду з керівництвом НАБУ та САП: говорили про ТОП-корупціонерів

Як повідомили в Офісі, під час зустрічі Генпрокурор заслухала поточний стан справ та акцентувала увагу на необхідності активізації роботи щодо притягнення до відповідальності ТОП-корупціонерів, як цього вимагає суспільство.

Ситник зауважив, що робота органів пожвавилася, оскільки цього року Вищий антикорупційний суд України почав ухвалювати перші рішення і на сьогодні вже є 10 вироків з реальним позбавленням волі, серед яких судді, працівники прокуратури та СБУ.

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“Всім правоохоронцям була поставлена незадовільна оцінка щодо боротьби з корупцією. Основною локомотивною силою в протидії таким правопорушенням мають бути спеціально створені органи — НАБУ і САП. Добре, що ми нарешті маємо перші вироки, однак в деяких актуальних провадженнях по два, три, а іноді й чотири роки тому повідомлено про підозру, а слідство й досі триває. Так, наразі в багатьох гучних справах, де фігурантами є високопосадовці, триває ознайомлення з матеріалами. Обговорили з керівництвом антикорупційних органів провадження, які мають бути до кінця року скеровані до суду. Втім, поки за результативністю у них не той рівень активності, якого очікує від них громадськість”, — наголосила Венедіктова.

Генпрокурор також вказала НАБУ і САП на недостатній рівень відшкодування встановлених в кримінальних провадженнях збитків.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повинна показати результати до кінця року.