Венедиктова провела совещание с руководством НАБУ и САП: говорили о ТОП-коррупционерах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В понедельник, 26 октября, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Как сообщили в Офисе, во время встречи Генпрокурор заслушала текущее состояние дел и акцентировала внимание на необходимости активизации работы по привлечению к ответственности ТОП-коррупционеров, как этого требует общество.
Сытник отметил, что работа органов оживилась, поскольку в этом году Высший антикоррупционный суд Украины начал принимать первые решения и на сегодня уже 10 приговоров с реальным лишением свободы, среди которых судьи, работники прокуратуры и СБУ.
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"Всем правоохранителям была поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией. Основной локомотивной силой в противодействии таким правонарушениям должны быть специально созданные органы - НАБУ и САП. Хорошо, что мы наконец имеем первые приговоры, однако в некоторых актуальных процессах по два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается. Так, в настоящее время во многих громких делах, где фигурантами являются чиновники, продолжается ознакомление с материалами. Обсудили с руководством антикоррупционных органов производства, которые должны быть до конца года направлены в суд. Впрочем, пока по результативности в них не тот уровень активности, который ожидает от них общественность", - отметила Венедиктова.
Генпрокурор также указала НАБУ и САП на недостаточный уровень возмещения установленных в уголовных процессах убытков.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова должна показать результаты до конца года.