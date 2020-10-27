Венедиктова - ГФС: результаты раскрытия преступлений в земельной и бюджетной сфере неутешительные

"Во вторник, 27 октября 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с руководством ГФС Украины, во время которого заслушал в. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Солодченко о результатах работы за текущий год. Генеральный прокурор отметила, что низким является количество уголовных производств, направленных в суд с обвинительным актом. Оно составляет лишь 12% от общего количества производств, в которых досудебное расследование осуществляют следователи ГФС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по ее словам, нужно активнее противодействовать уклонению от уплаты налогов, разоблачать и пресекать преступления в земельной и бюджетной сфере, но в ней результаты неутешительны.

"В суд направлено лишь 7 уголовных производств по легализации имущества, полученного преступным путем - это очень мало. Разумеется есть ограничения, связанные с пандемией, но предыдущие наработки в обвинительных актах уже можно было доказать. Нет системного подхода", - сказала Ирина Венедиктова.

Указано, что она обратила внимание на важность возмещения убытков по уголовным производствам, расследуемым ГФС.

"Мы будем акцентировать внимание на том, что можно вернуть в бюджет. Часто происходит то, что просто набивается статистика, а реального результата нет", - добавила генпрокурор.

Сообщается, что по ее словам, требует дополнительного внимания вопрос разоблачения незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров, по которым бюджет несет значительные потери.

Указано, что участники совещания обсудили совместную работу, определили проблемы, которые влияют на достижение результатов в сфере борьбы с преступлениями и пути их преодоления.

Напомним, Венедиктова дала ГБР два месяца на устранение недостатков.