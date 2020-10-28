Венедіктова провела оперативну нараду з Бакановим щодо протидії корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим протидію корупції та подальші кроки для подолання її проявів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Генеральний прокурор під час зустрічі заслухала інформацію голови Служби безпеки України Івана Баканова та першого заступника голови СБУ Василя Малюка щодо результатів роботи Служби за 9 місяців. У фокусі уваги учасників зустрічі, в першу чергу, перебувала протидія корупції та визначення подальших кроків для ефективного подолання її проявів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що Венедіктова наголосила на важливості координації зусиль з метою пришвидшення результатів у цій сфері до кінця року.
Зазначається, Баканов повідомив, що з початку року за матеріалами СБУ розпочато 510 кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів, повідомлено про підозру 679 особам, 104 особи засуджені і 143 посадовці звільнені з посад. За його інформацією, в органах влади різних рівнів Службою виявлено найбільше корупційних правопорушень.
“Також учасники наради заслухали деталізовану інформацію про викриття проявів корупції серед працівників контролюючих та правоохоронних органів. Зокрема, щодо таких фактів розпочато 208 проваджень", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, Венедіктова провела оперативну нараду з виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби України Сергієм Солодченком щодо результатів роботи за поточний рік, а також наголосила, що результати викриття злочинів у земельній і бюджетній сфері невтішні.