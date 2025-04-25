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Великая Британия ведет переговоры о выкупе ядерных объектов у французской компании EDF - Politico

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Великая Британия ведет переговоры с Францией о выкупе Bradwell B, Heysham и Hartlepool у EDF. Это происходит на фоне стремления Британии контролировать расширение ядерной энергетики.

Великая Британия ведет переговоры о выкупе ядерных объектов у французской компании EDF - Politico

Великая Британия ведет переговоры со своими французскими коллегами по выкупу трех ядерных объектов у государственного энергетического гиганта Électricité de France (EDF), поскольку британское правительство стремится взять под контроль будущее расширение ядерной энергетики, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Министры Великой Британии обсуждают с французской стороной покупку Bradwell B, Heysham и Hartlepool, подтвердил изданию чиновник французского правительства.

Обсуждения состоялись. Пока никакого решения не принято, и обсуждения будут продолжены

- сказал чиновник.

Двое высокопоставленных представителей отрасли, находящиеся в Великой Британии, знакомы с правительственным планированием и которым предоставлена анонимность для обсуждения конфиденциальных планов, также заявили, что переговоры по покупке трех объектов продолжаются.

Эту версию опровергло британское правительство, а Министерство энергетической безопасности и Net Zero опубликовало заявление, в котором отмечалось: "Мы категорически не признаем эти утверждения".

Министр энергетики Эд Милибенд и министр промышленности и энергетики Франции Марк Ферраччи обсудили переговоры на полях саммита Международного энергетического агентства в Лондоне в начале этой недели, добавил чиновник.

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Следующий ключевой момент может наступить в июле в рамках предложенного французско-британского саммита. Любой шаг по передаче объектов в государственную собственность произойдет на фоне того, как Великобритания обдумывает самое амбициозное возрождение ядерной энергетики за последнее поколение.

На конференции в минувшем декабре Милибенд настаивал на том, что ядерная энергетика важна для "всех перечисленных выше подходов" к энергетической безопасности и низкоуглеродной энергетике.

Мои двери открыты" для будущих ядерных проектов, поскольку Великобритания стремится достичь своей юридически обязательной цели нулевых выбросов углерода к 2050 году

- сказал он инвесторам.

Он добавил, что Великой Британии нужна ядерная энергетика, которая играет важную роль в поисках чистой, стабильной и надежной энергии.

Нам нужна ядерная энергетика, нам нужна ветровая энергетика, нам нужна солнечная энергетика, нам нужны батареи… нам нужен водород, нам нужно улавливание углерода. И ядерная энергетика играет особую роль в поиске чистой, стабильной и надежной энергии

- сказал Милибенд.

Дополнение

Министерство энергетики США обозначило союзника Южную Корею как "чувствительную" страну. Это произошло после того, как президент Южной Кореи на короткое время ввел военное положение и на фоне разговоров о потенциальной разработке Сеулом ядерного оружия.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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