Велика Британія веде переговори про викуп ядерних об'єктів у французької компанії EDF - Politico

Велика Британія веде переговори зі своїми французькими колегами щодо викупу трьох ядерних об'єктів у державного енергетичного гіганта Électricité de France (EDF), оскільки британський уряд прагне взяти під контроль майбутнє розширення ядерної енергетики, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Міністри Великої Британії обговорюють з французькою стороною купівлю Bradwell B, Heysham та Hartlepool, підтвердив виданню урядовець французького уряду.

Обговорення відбулися. Наразі жодного рішення не прийнято, і обговорення будуть продовжені - сказав чиновник.

Двоє високопоставлених представників галузі, які перебувають у Великій Британії, знайомі з урядовим плануванням та яким надано анонімність для обговорення конфіденційних планів, також заявили, що переговори щодо купівлі трьох об'єктів тривають.

Цю версію спростував британський уряд, а Міністерство енергетичної безпеки та Net Zero опублікувало заяву, в якій зазначалося: "Ми категорично не визнаємо ці твердження".

Міністр енергетики Ед Мілібенд та міністр промисловості та енергетики Франції Марк Ферраччі обговорили переговори на полях саміту Міжнародного енергетичного агентства в Лондоні на початку цього тижня, додав чиновник.

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Наступний ключовий момент може настати в липні в рамках запропонованого французько-британського саміту. Будь-який крок щодо передачі об'єктів у державну власність відбудеться на тлі того, як Велика Британія обмірковує найамбітніше відродження ядерної енергетики за останнє покоління.

На конференції минулого грудня Мілібенд наполягав на тому, що ядерна енергетика є важливою для "всіх перерахованих вище підходів" до енергетичної безпеки та низьковуглецевої енергетики.

Мої двері відчинені" для майбутніх ядерних проектів, оскільки Велика Британія прагне досягти своєї юридично обов’язкової мети нульових викидів вуглецю до 2050 року - сказав він інвесторам.

Він додав, що Велика Британія потребує ядерної енергетики, яка відіграє важливу роль у пошуках чистої, стабільної та надійної енергії.

Нам потрібна ядерна енергетика, нам потрібна вітрова енергетика, нам потрібна сонячна енергетика, нам потрібні батареї… нам потрібен водень, нам потрібне уловлювання вуглецю. І ядерна енергетика відіграє особливу роль у пошуку чистої, стабільної та надійної енергії - сказав Мілібенд.

Доповнення

Міністерство енергетики США позначило союзника Південну Корею як "чутливу" країну. Це сталося після того як президент Південної Кореї на короткий час ввів воєнний стан і на тлі розмов про потенційну розробку Сеулом ядерної зброї.