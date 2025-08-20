Великобритания ужесточает санкции против криптосетей и банков, помогающих России обходить ограничения
Киев • УНН
Великобритания ввела новые санкции против российских финансовых сетей и криптобирж, которые помогают РФ обходить ограничения. Под ограничения попали киргизский Capital Bank, криптобиржи Grinex и Meer, а также токен A7A5.
Великобритания нацелилась на финансовые сети и криптобиржи, которые Россия использует для обхода западных санкций и финансирования войны в Украине. Министр по санкциям Стивен Даути подчеркнул, что эти шаги усиливают давление на Кремль и подавляют финансирование военных операций. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный веб-сайт правительства Великобритании.
Финансовые сети, которые Россия использует для смягчения удара западных санкций, сегодня становятся мишенью для Великобритании. Сегодняшние действия происходят на фоне удвоения усилий Великобритании и международных союзников для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине
Под давлением санкций Россия начала использовать финансовый сектор Кыргызстана для перевода средств, в частности с помощью криптовалют.
Сегодняшние действия завершаются против кыргызского Capital Bank и его директора Кантемира Чалбаева, который Россия использует для оплаты военных товаров. Санкции также затронули криптовалютные биржи Grinex и Meer, инфраструктуру нового криптовалютного токена A7A5, подкрепленного рублем, который переместил 9,3 млрд долларов на специализированной криптовалютной бирже всего за четыре месяца и специально разработан как попытка обойти западные санкции
Сохранение давления на российскую военную машину имеет ключевое значение для принуждения Москвы к реальным переговорам, считают чиновники Великобритании. В то же время это является критически важным шагом для укрепления безопасности как в Великобритании, так и за ее пределами.
Если Кремль думает, что сможет скрыть свои отчаянные попытки смягчить удар наших санкций, отмывая транзакции через сомнительные криптосети, он глубоко ошибается. Эти санкции усиливают давление на Путина в критический момент и подавляют незаконные сети, используемые для направления денег в его военную казну
Дополнение
Санкции были введены после встречи в Вашингтоне европейских лидеров, президента Зеленского и президента Трампа, целью которой было достижение справедливого и прочного мира для Украины.
Новый пакет ограничений перекроет доступ к незаконным схемам получения средств и "подтвердит решимость остановить механизмы обхода санкций, финансирующие вторжение в Украину, независимо от того, где они действуют".
