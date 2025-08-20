Великобритания ужесточает санкции против криптосетей и банков, помогающих России обходить ограничения

$41.360.10
48.320.15
15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico 20 августа, 07:40
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу 20 августа, 08:11
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
20 августа, 08:52
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония" 20 августа, 09:18
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 11:22
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 09:29
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров 20 августа, 08:14
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:13
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония" 20 августа, 09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу 20 августа, 08:11
Великобритания ужесточает санкции против криптосетей и банков, помогающих России обходить ограничения

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Великобритания ввела новые санкции против российских финансовых сетей и криптобирж, которые помогают РФ обходить ограничения. Под ограничения попали киргизский Capital Bank, криптобиржи Grinex и Meer, а также токен A7A5.

Великобритания ужесточает санкции против криптосетей и банков, помогающих России обходить ограничения

Великобритания нацелилась на финансовые сети и криптобиржи, которые Россия использует для обхода западных санкций и финансирования войны в Украине. Министр по санкциям Стивен Даути подчеркнул, что эти шаги усиливают давление на Кремль и подавляют финансирование военных операций. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный веб-сайт правительства Великобритании.

Финансовые сети, которые Россия использует для смягчения удара западных санкций, сегодня становятся мишенью для Великобритании. Сегодняшние действия происходят на фоне удвоения усилий Великобритании и международных союзников для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине

- говорится в сообщении

Под давлением санкций Россия начала использовать финансовый сектор Кыргызстана для перевода средств, в частности с помощью криптовалют.

Сегодняшние действия завершаются против кыргызского Capital Bank и его директора Кантемира Чалбаева, который Россия использует для оплаты военных товаров. Санкции также затронули криптовалютные биржи Grinex и Meer, инфраструктуру нового криптовалютного токена A7A5, подкрепленного рублем, который переместил 9,3 млрд долларов на специализированной криптовалютной бирже всего за четыре месяца и специально разработан как попытка обойти западные санкции

- добавили в правительстве Великобритании.

Сохранение давления на российскую военную машину имеет ключевое значение для принуждения Москвы к реальным переговорам, считают чиновники Великобритании. В то же время это является критически важным шагом для укрепления безопасности как в Великобритании, так и за ее пределами.

Если Кремль думает, что сможет скрыть свои отчаянные попытки смягчить удар наших санкций, отмывая транзакции через сомнительные криптосети, он глубоко ошибается. Эти санкции усиливают давление на Путина в критический момент и подавляют незаконные сети, используемые для направления денег в его военную казну

- отметил министр по санкциям Стивен Даути.

Санкции были введены после встречи в Вашингтоне европейских лидеров, президента Зеленского и президента Трампа, целью которой было достижение справедливого и прочного мира для Украины.

Новый пакет ограничений перекроет доступ к незаконным схемам получения средств и "подтвердит решимость остановить механизмы обхода санкций, финансирующие вторжение в Украину, независимо от того, где они действуют".

19-й пакет санкций ЕС против россии может быть принят уже в сентябре - фон дер Ляйен 17.08.25, 17:43

Алена Уткина

