Велика Британія посилює санкції проти криптомереж і банків, що допомагають росії обходити обмеження

15:55 • 2224 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
11:22 • 23453 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 23006 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 39989 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 157356 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 58304 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 55344 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 53330 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 192833 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 158857 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 15124 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 17007 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 44753 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 30453 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 32579 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 14605 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 23452 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 39989 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 157355 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 192831 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 10358 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 9464 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 10626 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 32822 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 45026 перегляди
Велика Британія посилює санкції проти криптомереж і банків, що допомагають росії обходити обмеження

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Велика Британія запровадила нові санкції проти російських фінансових мереж та криптобірж, які допомагають рф обходити обмеження. Під обмеження потрапили киргизький Capital Bank, криптобіржі Grinex та Meer, а також токен A7A5.

Велика Британія посилює санкції проти криптомереж і банків, що допомагають росії обходити обмеження

Велика Британія націлилася на фінансові мережі та криптобіржі, які росія використовує для обходу західних санкцій і фінансування війни в Україні. Міністр санкцій Стівен Дауті наголосив, що ці кроки посилюють тиск на кремль і придушують фінансування військових операцій. Про це пише УНН із посиланням на офіціальний веб-сайт уряду Великої Британії.

Фінансові мережі, які росія використовує для пом'якшення удару західних санкцій, сьогодні стають мішенню для Великої Британії. Сьогоднішні дії відбуваються на тлі подвоєння зусиль Великої Британії та міжнародних союзників для забезпечення справедливого та міцного миру в Україні

- ідеться у дописі

Під тиском санкцій росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів зокрема за допомогою криптовалют.

Сьогоднішні дії завершуються проти киргизького Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, який росія використовує для оплати військових товарів. Санкції також торкнулися криптовалютних бірж Grinex та Meer, інфраструктури нового криптовалютного токена A7A5, підкріпленого рублем, який перемістив 9,3 млрд доларів на спеціалізованій криптовалютній біржі лише за чотири місяці та спеціально розроблений як спроба обійти західні санкції

- додали в уряді Великої Британії.

Збереження тиску на російську військову машину має ключове значення для примусу москви до реальних переговорів, вважають посадовці Великої Британії. Водночас це є критично важливим кроком для зміцнення безпеки як у Великій Британії, так і за її межами.

Якщо кремль думає, що зможе приховати свої відчайдушні спроби пом'якшити удар наших санкцій, відмиваючи транзакції через сумнівні криптомережі, він глибоко помиляється. Ці санкції посилюють тиск на путіна у критичний момент і придушують незаконні мережі, що використовуються для спрямування грошей у його військову скарбницю

- зазначив міністр санкцій Стівен Дауті.

Доповнення

Санкції було запроваджено після зустрічі у Вашингтоні європейських лідерів, президента Зеленського та президента Трампа, метою якої було досягнення справедливого й тривалого миру для України.

Новий пакет обмежень перекриє доступ до незаконних схем отримання коштів і "підтвердить рішучість зупинити механізми обходу санкцій, що фінансують вторгнення в Україну, незалежно від того, де вони діють".

19-й пакет санкцій ЄС проти росії може бути ухвалений вже у вересні - фон дер Ляєн17.08.25, 17:43 • 6271 перегляд

Альона Уткіна

Новини Світу
Володимир Путін
Криптовалюта
Киргизстан
Вашингтон
Дональд Трамп
Велика Британія
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна