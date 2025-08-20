Велика Британія посилює санкції проти криптомереж і банків, що допомагають росії обходити обмеження
Київ • УНН
Велика Британія запровадила нові санкції проти російських фінансових мереж та криптобірж, які допомагають рф обходити обмеження. Під обмеження потрапили киргизький Capital Bank, криптобіржі Grinex та Meer, а також токен A7A5.
Велика Британія націлилася на фінансові мережі та криптобіржі, які росія використовує для обходу західних санкцій і фінансування війни в Україні. Міністр санкцій Стівен Дауті наголосив, що ці кроки посилюють тиск на кремль і придушують фінансування військових операцій. Про це пише УНН із посиланням на офіціальний веб-сайт уряду Великої Британії.
Фінансові мережі, які росія використовує для пом'якшення удару західних санкцій, сьогодні стають мішенню для Великої Британії. Сьогоднішні дії відбуваються на тлі подвоєння зусиль Великої Британії та міжнародних союзників для забезпечення справедливого та міцного миру в Україні
Під тиском санкцій росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів зокрема за допомогою криптовалют.
Сьогоднішні дії завершуються проти киргизького Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, який росія використовує для оплати військових товарів. Санкції також торкнулися криптовалютних бірж Grinex та Meer, інфраструктури нового криптовалютного токена A7A5, підкріпленого рублем, який перемістив 9,3 млрд доларів на спеціалізованій криптовалютній біржі лише за чотири місяці та спеціально розроблений як спроба обійти західні санкції
Збереження тиску на російську військову машину має ключове значення для примусу москви до реальних переговорів, вважають посадовці Великої Британії. Водночас це є критично важливим кроком для зміцнення безпеки як у Великій Британії, так і за її межами.
Якщо кремль думає, що зможе приховати свої відчайдушні спроби пом'якшити удар наших санкцій, відмиваючи транзакції через сумнівні криптомережі, він глибоко помиляється. Ці санкції посилюють тиск на путіна у критичний момент і придушують незаконні мережі, що використовуються для спрямування грошей у його військову скарбницю
Доповнення
Санкції було запроваджено після зустрічі у Вашингтоні європейських лідерів, президента Зеленського та президента Трампа, метою якої було досягнення справедливого й тривалого миру для України.
Новий пакет обмежень перекриє доступ до незаконних схем отримання коштів і "підтвердить рішучість зупинити механізми обходу санкцій, що фінансують вторгнення в Україну, незалежно від того, де вони діють".
