Великобритания будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  133416 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  161811 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  142286 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  135560 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  131291 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  145108 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  152007 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Великобритания будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт

Британская институция финансирования развития British International Investment предоставит 25 миллионов долларов США для поддержки украинского экспорта и импорта.

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Великобритания будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт

Пакистан отзывает своего посла из Тегерана и обещает ответить на иранский ракетный удар

Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара, который он воспринял как неспровоцированное нарушение своего суверенитета. Исламабад предупреждает, что готов к ответным действиям на действия Ирана.

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Пакистан отзывает своего посла из Тегерана и обещает ответить на иранский ракетный удар

Германия передаст в 2024 году Украине системы ПВО - посол

Германия будет поставлять Украине системы противовоздушной обороны, тяжелую технику и артиллерию в 2024 году, сообщил посол Германии в Украине.

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Германия передаст в 2024 году Украине системы ПВО - посол

Поддержка Еврокомиссии решение начать скрининг украинского законодательства - важный этап на пути Украины в ЕС - Шмыгаль

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Европейская комиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства, что является значительным шагом на пути к членству в ЕС.

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Поддержка Еврокомиссии решение начать скрининг украинского законодательства - важный этап на пути Украины в ЕС - Шмыгаль

Украина имеет достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива для прохождения зимы - министр

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что страна имеет достаточные запасы энергоресурсов, чтобы пережить зиму.

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Украина имеет достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива для прохождения зимы - министр

Турецкие банки массово отказываются от сотрудничества с российскими компаниями - росСМИ

Турецкие банки прекращают сотрудничество с российскими партнерами после указа США о санкциях за сотрудничество с россией.

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Турецкие банки массово отказываются от сотрудничества с российскими компаниями - росСМИ

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

По мнению Валерия Клочко, руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", украинская судебная система переживает кризис из-за неэффективной реформы, а также из-за проблем с прозрачностью отбора судей.

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Захватчики просят увеличить контингент росгвардии на оккупированных территориях - Андрей Юсов

российские оккупанты просят больше российских гвардейцев для контроля над местным населением на оккупированных украинских территориях. Несмотря на наличие более 35 000 гвардейцев и спецназовцев, их контроль остается неудовлетворительным.

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Захватчики просят увеличить контингент росгвардии на оккупированных территориях - Андрей Юсов

20 млрд евро для Венгрии не разморозят до выполнения условий - фон дер Ляйен

ЕС заморозил 20 миллиардов евро средств, предназначенных для Венгрии, и для разблокирования этих средств Будапешт должен выполнить определенные условия.

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20 млрд евро для Венгрии не разморозят до выполнения условий - фон дер Ляйен

В оккупированном Мариуполе возможно развитие эпидемии из-за низкой подготовки медучреждений - Мариупольский городской совет

Медицинские учреждения в оккупированном Мариуполе плохо подготовлены к всплеску вирусных инфекций, что потенциально может привести к эпидемии. Точная природа вируса остается неподтвержденной.

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В оккупированном Мариуполе возможно развитие эпидемии из-за низкой подготовки медучреждений - Мариупольский городской совет