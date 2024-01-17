Великобритания будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт

Британская институция финансирования развития British International Investment (BII) выделяет 25 миллионов долларов США, чтобы гарантировать, что Украина остается связанной с мировой экономикой. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании, передает УНН.

"Великобритания помогает защитить долгосрочное будущее Украины. British International Investment инвестирует 25 миллионов долларов США, чтобы разблокировать украинский экспорт и импорт, в том числе жизненно важных продовольственных товаров",- говорится в сообщении.

Инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 млрд долларов для Украины

Напомним,

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении военной помощи Украине в 2024-2025 годах до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что на 200 млн фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.