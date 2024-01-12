Прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Україну, оголосить про новий пакет допомоги - ЗМІ
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Сунак сьогодні відвідує Україну, щоб оголосити про виділення 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги та підписати з Президентом Зеленським угоду про співпрацю у сфері безпеки.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 12 січня, з робочим візитом відвідає Україну. Зокрема, зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським і оголосить про новий пакет допомоги. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
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Як повідомляєтсья, сьогодні Сунак відвідає Київ, де оголосить про новий пакет військової допомоги, гарантій безпеки та гуманітарної підтримки. Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках - на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.
Також прем'єр-міністр підпише з Президентом Володимиром Зеленським Угоду про співробітництво між Україною та Великою Британією у сфері безпеки, яка зобов'язує Британію забезпечити обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислову співпрацю.
Напередодні зустрічі з Президентом Зеленським Сунак підкреслив, що Велика Британія продовжує підтримувати Київ.
"Протягом двох років Україна з великою мужністю боролася, відбиваючи жорстоке російське вторгнення. Вони продовжують боротися, непохитні у своїй рішучості захищати свою країну і відстоювати принципи свободи і демократії", - заявив Сунак.
Україна та Британія перейшли до опрацювання проєкту угоди щодо "безпекових гарантій"10.01.24, 11:54 • 26247 переглядiв