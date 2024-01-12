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Прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Україну, оголосить про новий пакет допомоги - ЗМІ

Прем'єр Британії Сунак сьогодні відвідає Україну, оголосить про новий пакет допомоги - ЗМІ

Київ • УНН

 • 27241 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Сунак сьогодні відвідує Україну, щоб оголосити про виділення 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги та підписати з Президентом Зеленським угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 12 січня, з робочим візитом відвідає Україну. Зокрема, зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським і оголосить про новий пакет допомоги. Про це повідомляє Sky News, пише УНН

Деталі 

Як повідомляєтсья, сьогодні Сунак відвідає Київ, де оголосить про новий пакет військової допомоги, гарантій безпеки та гуманітарної підтримки.  Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках - на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Також прем'єр-міністр підпише з Президентом Володимиром Зеленським Угоду про співробітництво між Україною та Великою Британією у сфері безпеки, яка зобов'язує Британію забезпечити обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислову співпрацю.

Напередодні зустрічі з Президентом Зеленським Сунак підкреслив, що Велика Британія продовжує підтримувати Київ.

"Протягом двох років Україна з великою мужністю боролася, відбиваючи жорстоке російське вторгнення. Вони продовжують боротися, непохитні у своїй рішучості захищати свою країну і відстоювати принципи свободи і демократії", - заявив Сунак.

Україна та Британія перейшли до опрацювання проєкту угоди щодо "безпекових гарантій"10.01.24, 11:54 • 26247 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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