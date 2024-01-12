Премьер Британии Сунак сегодня посетит Украину, объявит о новом пакете помощи - СМИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня, 12 января, с рабочим визитом посетит Украину. В частности, встретится с Президентом Владимиром Зеленским и объявит о новом пакете помощи. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, сегодня Сунак посетит Киев, где объявит о новом пакете военной помощи, гарантий безопасности и гуманитарной поддержки. Великобритания предоставит 2,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах - на 200 млн фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.

Также премьер-министр подпишет с Президентом Владимиром Зеленским Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Великобританией в сфере безопасности, которое обязывает Британию обеспечить обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.

Накануне встречи с Президентом Зеленским Сунак подчеркнул, что Великобритания продолжает поддерживать Киев

"В течение двух лет Украина с большим мужеством боролась, отражая жестокое российское вторжение. Они продолжают бороться, непоколебимые в своей решимости защищать свою страну и отстаивать принципы свободы и демократии", - заявил Сунак.

Украина и Великобритания перешли к разработке проекта соглашения по "гарантиям безопасности"