Британія інвестуватиме в Україну 25 мільйонів доларів, щоб підтримати її експорт та імпорт
Київ • УНН
Британська інституція фінансування розвитку British International Investment надасть 25 мільйонів доларів США для підтримки українського експорту та імпорту.
Британська інституція фінансування розвитку British International Investment (BII) виділяє 25 мільйонів доларів США, щоб гарантувати, що Україна залишається пов’язаною зі світовою економікою. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Великої Британії, передає УНН.
"Велика Британія допомагає захистити довгострокове майбутнє України. British International Investment інвестує 25 мільйонів доларів США, щоб розблокувати український експорт та імпорт, у тому числі життєво важливих продовольчих товарів",- йдеться в повідомленні.
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