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Британія інвестуватиме в Україну 25 мільйонів доларів, щоб підтримати її експорт та імпорт

Британія інвестуватиме в Україну 25 мільйонів доларів, щоб підтримати її експорт та імпорт

Київ • УНН

 • 65779 перегляди

Британська інституція фінансування розвитку British International Investment надасть 25 мільйонів доларів США для підтримки українського експорту та імпорту.

Британська інституція фінансування розвитку British International Investment (BII) виділяє 25 мільйонів доларів США, щоб гарантувати, що Україна залишається пов’язаною зі світовою економікою. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Великої Британії, передає УНН.

"Велика Британія допомагає захистити довгострокове майбутнє України.  British International Investment інвестує 25 мільйонів доларів США, щоб розблокувати український експорт та імпорт, у тому числі життєво важливих продовольчих товарів",- йдеться в повідомленні. 

Інвестиційний підрозділ Світового банку залучив майже 1 млрд доларів для України11.01.24, 17:26 • 25903 перегляди

Нагадаємо

12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про збільшення військової допомоги Україні в 2024-2025 роках до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки. 

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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