Большой обмен: Денисова подвела итоги

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Процесс взаимного освобождения удерживаемых завершился, а работа по дальнейшему освобождению наших граждан продолжается. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

"Процесс взаимного освобождения завершился! Наши военнопленные вернулись домой. Некоторые из них годами ждали возможности ступить на родную землю и обнять близких", - написала Денисова.

По ее словам, в частности, освободили: Сергея Иванчука, Юрия Евтушка, Ивана Деева, Романа Фурсова, Богдана Панюшенко, Сергея Глондара, Александра Коренькова, Василия Жемелинского, Владимира Воскобойника, Бориса Пундора, Кима Доланова, Александра Геймура.

"Благодарна всем, кто приложил неимоверные усилия для того, чтобы процесс взаимного освобождения состоялся. Украина еще раз доказала, что главной ценностью для государства являются ее люди. Мы никогда не оставим наших соотечественников без внимания и поддержки. Конечно, нам не удалось вернуть всех, но работа по дальнейшему освобождению наших граждан продолжается", - написала омбудсмен.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Первый автобус с 25 освобожденными, среди которых женщины, уже прибыл в КПВВ "Майорское".

Предварительно стали известны их имена.

Освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

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